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Haluk Levent, Çınarcık’ta çocuk parkı açılışına katıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 1 Kasım 2020 tarihinde 35 yaşındayken kansere yenik düşen Nilgün Gökhan Kurşunlugil’in adını taşıyan çocuk parkının açılışına katıldı.

Haberde İnsan 25.09.2021, 20:02
Haluk Levent, Çınarcık’ta çocuk parkı açılışına katıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 1 Kasım 2020 tarihinde 35 yaşındayken kansere yenik düşen Nilgün Gökhan Kurşunlugil’in adını taşıyan çocuk parkının açılışına katıldı.

Nilgün Gökhan Kurşunlugil Çok Amaçlı Çocuk Parkı Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirildi. Karpuzdere Mahallesi’nde yapılan parkın açılışında Nilgün Gökhan Kurşunlugil anne ve babası Nuriye-Turhan Gökhan eşi İlker Kurşunlugil ve çocuğunu Deniz Kurşlungil de hazır bulundu.

İlker Kurşunlugil’in arkadaşı Haluk Levent’in yanı sıra Kaymakam Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de katıldı.

Açılışta konuşan Nilgün Gökhan Kurşunlugil’in eşi İlker Kurşunlugil, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Haluk Levent ise burada yaptığı konuşmada, “Rahmetle andımız, Nilgün Kurşunlugil’in eşi İlker Kurşunlugil ile konuşurken ‘Ağabey eşim adına bir park yaptırmak istiyorum’ deyince, ‘Biz de destek verelim’ dedim. Kalbi pırlanta gibi. İlker hayır işlerini aktif biri. ‘Ben de söz veriyorum parkın açılışına geleceğim’ dedim. Emeğe geçenlere, Çınarcık Belediyesine, Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Soyer ise yaptığı konuşmada, Nilgün Gökhan Kurşunlugil’i rahmetle andıklarını söyledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından park gezildi. Levent, parkta çocuklarla fotoğraf çekildi.

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