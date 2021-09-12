Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay’da sıra beklerken türkü yazdı

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen ve duruşmalarda giydiği beyaz ceketiyle tanınan Özkan Yıldırım, Yargıtay’da duruşma sırası beklerken beyaz ceketine türkü yazdı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe başladı. Albüm çıkaran ve bazı şarkılarına klipler çeken Yıldırım, duruşmalarda giydiği beyaz ceketiyle tanındı. Yargıtay’daki bir duruşmasına katılmak için İzmir’den Ankara’ya giden avukat Özkan Yıldırım, Yargıtay’da duruşma sırası beklerken beyaz ceketine türkü yazdı.

Özkan Yıldırım, “İzmir’in havası iyi olduğu için yine beyaz ceketimi giymiştim. Ankara’da hava biraz sert olduğu için insanlar ‘beyaz ceket giymiş’ diye beni gösteriyordu. İnsanların bu tutumu bana ilham verdi ve eseri besteledim. Tam bir Ankara türküsü oldu. Benim için de değişik bir tarz oldu. Hareketli bir türkü. Düğün salonlarında insanları eğlendirecek bir eser oldu” dedi.

“Ortam zaten kasvetli diye beyaz ceket giymeye başladım”

Hakimliği bırakıp avukatlığa ve müziğe başladığı 2010 yılından beri beyaz ceketini hemen her duruşmada giydiğini anlatan Yıldırım, “Beyaz temizliğin, merhametin ve barışın simgesidir. Duruşmalara da beyaz ceket giyiyorum diye çok eleştiri aldım. Aslında yaşadığımız atmosfer o kadar zor ve ağır bir atmosfer ki beyaz ceket biraz yaşadığımız travmalara karşı bir duruş amacında. Daha önce hakimlik yaptığım dönemde sürekli lacivert ve siyah giyiyordum, içim daraldı. Avukatlığa geçtikten sonra bir süre daha böyle devam ettim. Ortam zaten kasvetli diye beyaz ceket giymeye başladım” diye konuştu.

Beyaz ceket giydiği zaman kendisini daha huzurlu hissettiğini aktaran Yıldırım, “O yüzden hatırı kalmasın diye ‘Beyaz Ceket’ adlı türküyü yazdım. Sözleri de şöyle: Ankara’nın kışı ayaz, ceket aldım rengi beyaz, herkese mavi boncuk da bana da gülüver biraz” diyerek şarkının sözlerini söyledi.