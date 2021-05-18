Hadi Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Hadi Özışık kimdir?

İnternet medyasının tanınan isimleri arasında yer alan Hadi Özışık, 1962 Iğdır doğumlu. 1982 yılında gazetecilik mesleğine Edebiyat öğretmeni tavsiyesiyle başlayan ve Hüryurt gazetesinde yazarak başlayan Hadi Özışık, 1986 yılında profosyonel gazetecilğe başladı.

Türkiye'de 5 mayıs 2000 yılında internethaber.com, gazeteoku.com, internetspor.com, gazeteciler.com, memurhaber.com elmaelma.com gibi sitelerin sahibi olan Özışık, 2005 yılında internet medyası derneğini kurdu.

Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi internet gazetecilği dersleri de veren Hadi Özışık evli ve üç çocuk babasıdır.