banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde

Gündüz okulda, akşam tadilatta çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gündüz ders anlatan, akşam da okulun tadilatında çalışan öğretmenler, kurdukları etüt merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere mesai sonrasında eğitim veriyor.

Haberde İnsan 24.11.2021, 10:58
Gündüz okulda, akşam tadilatta çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gündüz ders anlatan, akşam da okulun tadilatında çalışan öğretmenler, kurdukları etüt merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere mesai sonrasında eğitim veriyor.

Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek beklemeden 28 derslikli okulda yenileme çalışmalarına başladı. Okulun dış cephesinden, aydınlatmasına kadar birçok noktada yenileme çalışmaları yapan eğitimciler, kısa sürede bazı çalışmaları bitirdi. 3 idareci ve 56 öğretmen mesai saatleri dışında okulun dış cephesinin boyanmasına destek verirken, bazı öğretmenler de atıl sınıfları uzaktan eğitim merkezi ve etüt merkezine dönüştürdü.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz"

Tadilat çalışmalarına mesai saati bittikten sonra başladıklarını söyleyen Farabi Anadolu Lisesi okul Müdürü Ahmet Ablak, "Okulumuzun dış cephesini tekrar boyamaya aldık. Öğretmenlerimiz ile birlikte mesai saatlerinin dışında boyama çalışmalarını yapıyoruz. Okulumuzun içi ve dışını güzelleştirmek adına Farabi Anadolu Lisesi ailesi olarak hep birlikte üşenmeden, gocunmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuz güzel ise eğitimimizin de güzel olacağına inanıyoruz. Bu anlamda da hiç mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Etüt merkezi açtık"

Öğrencilerin okulda boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alanı olmadığını kaydeden Ablak, 3 etüt merkezi açtıklarını belirtti. Ablak, "Öğrencilerimiz hem bazı derslerde, hem de öğretmenleri izinli olduğu zamanlarda bu etüt merkezlerinden yararlanabiliyor. Burada tüm eğitim materyalleri öğretmenler tarafından karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yardımcı kaynak platformundan edindiğimiz kaynakları burada öğrencilerimize sunuyoruz. Bilgisayar donanımımız var bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda okulumuzda uzaktan eğitim merkezi de oluşturduk. Etkinliklerin yasak olduğu günlerde öğretmenler olarak fedakarca okula gelerek belirli gün ve haftalarda okulumuzun canlı yayın stüdyosundan sosyal medya üzerinden canlı olarak etkinlikler yaptık" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7