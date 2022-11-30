Gölün ortasında kayıktan kayığa ağ kavgası: Böyle tehdit etti

Sakarya’nın Sapanca Gölü’nde oltalarını takılan ağdan kurtarmaya çalışan amatör balıkçılarla, ağların sahibi arasında tartışma çıktı. Amatör balıkçıları tehdit eden ağların sahibi, “Ekmek için öldürürüz, buna emin olun yaptık ta” demesi dikkatlerden kaçmazken yaşanan olay amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.

Sapanca Gölü’nde kayıkla açılan amatör balıkçılar, oltalarını gölün içindeki ağlara taktırdı. Vatandaşlar oltalarını takılan ağdan kurtarmaya çalışırken gölde kullanılması yasak olan motorlu kayıkla iki kişi yaklaştı. Ağların kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi, amatör balıkçılara tepki gösterdi. Kayıktan kayığa başlayan sözlü tartışmada ağların sahibi olduğunu söyleyen kişinin, “Yazın göle girmiyoruz, iki üç ay ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmek için biz öldürürüz, buna emin olun yaptık ta. Bizi devlet komple jandarmayla bile sarsa biz bu işi yapacağız. Bu bizim ekmeğimiz 200 yıldan beri benim dedem, dedemin babası, babam hepsi bu gölde” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Amatör balıkçılar yaşanan olay sonrasında durumu yetkililere bilirdi. İhbar üzerine ise jandarma ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından alandaki tüm misina ağları toplanırken iki balıkçı ve sonradan tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak 3 kişiye yasadışı avlanmaktan toplam 27 bin TL idari para cezası kesildi. Kayık üzerinde amatör balıkçılara hakaretler savuran iki kişiye ayrıca mukavemet ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.