GÖKÖZ-DER’in yeni başkanı Seymen

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği’nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Hüseyin Seymen oldu.

GÖKÖZ-DER, 9. dönem genel kurul toplantısını yaptı. Başkanlık görevini sürdüren Mutlu Tosun, bayrağı Hüseyin Seymen’e devretti. Yeni seçilen GÖKÖZ-DER Başkanı Hüseyin Seymen, "Bu bayrağı teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Başkan Seymen bizleri bu göreve laik gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.