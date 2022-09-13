Göç yolunda yorgun düşen flamingo için seferber oldular

Göç yolunda yorgun düşen ve vatandaş tarafından Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte flamingoların sıcak bölgelere göçü başladı. Göç yolunda yorgun düşen bir flamingo ise Kaynarca ilçesinde bir vatandaş tarafından bulundu. Duyarlı vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk tedavisi gerçekleştirilen flamingo, daha sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Bitkin düşen flamingo, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.