Son Dakika
Göç yolunda yorgun düşen flamingo için seferber oldular
Göç yolunda yorgun düşen ve vatandaş tarafından Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan flamingo tedavi altına alındı.
Haberde İnsan 13.09.2022, 10:33
Göç yolunda yorgun düşen ve vatandaş tarafından Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan flamingo tedavi altına alındı.
Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte flamingoların sıcak bölgelere göçü başladı. Göç yolunda yorgun düşen bir flamingo ise Kaynarca ilçesinde bir vatandaş tarafından bulundu. Duyarlı vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk tedavisi gerçekleştirilen flamingo, daha sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Bitkin düşen flamingo, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
20
açık
Sayfalar Tümü