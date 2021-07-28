Gezi şehidi Mustafa Sarı’nın ismi polis merkezine verildi

Gezi olayları sırasında eylemcilere müdahale ederken köprü inşaatından düşerek şehit olan Komiser Mustafa Sarı’nın ismi yeni yapılan polis merkezine verildi.

İstanbul Taksim’de bulunan Gezi Parkı’nda çevre düzenlemesi yapıldığı sırada ağaç kesildiği öne sürülerek eylem yapılmış ve bu eylemler kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılarak kalkışmaya dönüşmüştü. Yaklaşık 1 ay süren eylemler sırasında Adana’da 6 Haziran 2013 tarihinde eylem yapanlara müdahale sırasında köprü inşaatından düşen komiser Mustafa Sarı 7 Haziran günü kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Gezi olaylarının tek polis şehidi olan Sarı’nın adının yaşatılması için Adana Emniyet Müdürü Doğa İnci, şehidin ismini Pınar Mahallesi’ne yapılan yeni polis merkezine verdi.

Polis merkezinin açılışı Adana Valisi Süleyman Elban tarafından yapılırken açılışa şehidin annesi Elife Sarı, ağabeyleri, kız kardeşleri ve kendi ismini taşıyan yeğenleri katıldı.

Anne Elife Sarı, vatan için şehit olan oğlunun isminin yaşatılmasının kendilerine gurur verdiğini, oğlunun hem şehit olduğunu hem de isminin ölümsüzleştiğini söyledi