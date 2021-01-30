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Gençler hem okuyacaklar hem de meslek sahibi olacaklar

Ümraniye’de başlatılan "İşim Var Okula Gidiyorum" projesiyle okulu bırakan yada ara vermek zorunda kalan tüm gençler eğitim hayatına yeniden başlarken, aynı zamanda meslek öğrenmeye devam edecek. Hem diploma hem de iş sahibi olacaklar.

Haberde İnsan 30.01.2021, 11:06
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Gençler hem okuyacaklar hem de meslek sahibi olacaklar

Ümraniye’de başlatılan "İşim Var Okula Gidiyorum" projesiyle okulu bırakan yada ara vermek zorunda kalan tüm gençler eğitim hayatına yeniden başlarken, aynı zamanda meslek öğrenmeye devam edecek. Hem diploma hem de iş sahibi olacaklar.

Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan İşim Var Okula Gidiyorum" projesi kapsamında Sosyoekonomik sebeplerle eğitimlerini bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrenciler tekrar eğitim hayatına kazandırılacak. Gençler hem çalışarak meslek öğrenmeye devam edecek hem de haftada 1 gün okula giderek Ustalık, Kalfalık belgesini alarak eğitimlerine devam edecekler .

Diploma sahibi olacaklar

Seçtikleri branşlarda çalışma imkânı sağlayan bu proje ile dört senelik staj ve eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler meslek sahibi oldukları gibi diplomalarını da ellerine alıp hayata atılabilecekler.

Dört gün staj, bir gün okul

Ümraniye’de bulunan sanayi siteleri ile protokol imzalayan Ümraniye Belediyesi, dört gün staj, bir gün okul olarak uygulanacak program dahilinde öğrencilere staj yapacakları yerleri bulma hususunda da destek olacak. Proje sonucunda onlarca öğrencinin vasıflı işçi statüsü kazanabilmeleri, meslek sahibi olabilmeleri, yeteneklerinin farkına vararak sevecekleri mesleklere yönelebilmeleri hedefleniyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ”Ümraniye’de 120 bin genç ilkokul Ortaokul ve Lisede okuyor bunların bir kısmı bir takım sosyal ve ekonomik sebeplerden okullarını bıkarmışlar. Ortaokulu bırakanların sayısı 900 civarında Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, 5 tane sanayi sitesinin başkanları ile Ümraniye Belediyesinin organizasyonunda toplantı yaptık. Çocukların işi olsun Eğitimlerini tamamlasın. Arkadaşlarımız bu gençleri tespit ediyor tek tek arıyoruz. Hepimiz taşın altına elimizi koyduk. Yeter ki çocuklarımız iş sahibi olsun Çıraklık,

Kalfalık, Ustalık belgelerini alsınlar. Hem de İMES ve diğer sanayi sitelerinde ki okullarda eğitimlerini alsınlar bu çocuklar hem bu okullarda okuyacaklar haftada 1 gün 4 gün de burada çalışacaklar hem iş öğrenecekler hem de diplomaları almış olacaklar. Hem mesleklerini öğrenecekler hem de lise diplomalarını alacaklar. Kanun gereği ustalık veya kalfalık belgesi olmayan yerlerde gençlerimiz çalışamıyor, bizim yaptığımız proje ile hem okullarına devam edecekler hem de meslek öğrenecekler. Hem lise diplomalarını alacaklar hem de mesleklerinde Ustalık, Çıraklık kursları ile iş sahibi olacaklar hem eğitimlerini sağlayacağız hem de iş sahibi olmalarını sağlayacağız“ dedi.

Projeden faydalanan genç Erdem Coşkun, ”Proje ile ilgili çok mutluyum iş sahibi olacağım meslek sahibi olacağım bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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