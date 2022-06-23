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Genç yaşında çektiği fotoğraflarla hayran bırakıyor
Bursa’da fotoğraf meraklısı gencin çektiği fotoğrafları görenler hayran kalıyor.
Haberde İnsan 23.06.2022, 10:42
Bursa’da fotoğraf meraklısı gencin çektiği fotoğrafları görenler hayran kalıyor.
Lise öğrencisi Nehir Türkileri (16) fotoğrafçılığa merak sararak, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği fotoğrafçılık kursuna katıldı. Burada öğrendiği bilgilerle fotoğraf çeken liseli öğrencinin çektiği fotoğraflar sergilenmeye layık görüldü. Genç yaşında çektiği fotoğraflarla kendine hayran bırakan Türkileri, ileride başarılı bir fotoğrafçı olmayı hedefliyor.