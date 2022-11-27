Gaziantep’te hamam kültürü müzede yaşatılıyor

Gaziantep kültüründe önemli bir yere sahip olan hamam kültürü, günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Hamam Müzesi oldu. 509 eserin sergilendiği müze ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

1571 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yapılan hamam müzesi, Osmanlıdan kalma ihtişamı ile turistlerin gözdesi oluyor. İçerisinde 509 eser olan müze soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak 3 bölümden oluşuyor.

Burdur Bucaktan Gaziantep’e gelen ve Hamam Müzesi’ni ziyaret eden Ahmet Kaplan, müzenin tarihi güzelliği ile ziyaretçilerini büyülediğini söyledi. Kaplan, Bu gün Gaziantep’i geziyoruz, biz Burdur Bucaktan Antep’i gezmeye ailecek geldik. Antep’i güzel bulduk yiyecekleri ile kültürü ile hamları ile bambaşka bir şehir. Daha önce gelmemiştik. Tavsiye ederim herkes gelsin. Gaziantep çok güzel bir yer diyen Murat öğretmen ise Diyarbakır’da öğretmenim eşimi ile birlikte Diyarbakır’dan Antep’i gezmek için geldik. Henüz gezmeye yeni başladık ilk gezi noktamız Hamam Müzesi diyen, Murat ‘’Antep’in tarihi yerlerini, hamamlarını gezmeye geldik eşimle birlikte. O yüzden Antep’teyim. Antep çok güzel bir yer. Şu anda gezip gördüğümüz yerlerden çok memnunum. Gezip gördüğümüz yerlerden. Her yer bir birinden güzel. Herkese tavsiye ederim’’ dedi.