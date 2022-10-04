Gaziantepli hayvanseverden örnek davranış

Gaziantep’te hayvan sever Beyda Nur Demirci, ablası ve arkadaşlarının desteğiyle kiraladığı evde 250 kediye bakarak beslenmelerini sağlıyor.

Gaziantepli hayvan sever Beyda Nur Demirci, ablası ve arkadaşlarının desteğiyle sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri için örnek bir proje hayata geçirdi. Sokak hayvanları için bir ev kiralayan Demirci, kiraladığı evi hayvanlar için özel dizayn etti. Özel olarak dizayn edilen evde yaklaşık 250 kedinin bakımlarını ve beslenmelerini sağlayan Demirci’ye, bazı hayvan severler ve kurumlar da mama desteğinde bulunuyor.

"Sadece bugün değil yaklaşık 3-4 yıldır her gün hayvanları koruyup besliyoruz"

Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatan ve sadece bir gün değil yılın 365 günü sokak hayvanlarını korumak için çaba gösterdiklerini söyleyen Beyda Nur Demirci, hayata geçirdikleri özel proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beyda Nur Demirci, "Yıllardır ablamla birlikte, sokakta yaralı ve bakımsız halde bulduğum kedileri tedavi edip evimde bakımlarını üstleniyordum. Artık bakımını yaptığım kedilerin sayısı çok artınca ve evimde bakamayınca kediler için özel bir yer kiralamak istedim. Sonrasında burayı kiraladım. Burası ilk kiraladığımda böyle değildi. Kiraladığımız evin bahçesinde hayvanlar için daha güzel, daha yaşanılabilir bir alan oluşturduk. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yaklaşık 3-4 yıldır her gün hayvanları korumak ve bakımlarını yapmak için çabalıyoruz. Şu an bu evde özel olarak ilgilendiğimiz 30-35 kedi var. Bunun dışında evin çevresinde bakımlarını yaptığımız ve beslediğimiz yaklaşık 200-250 civarı kedi daha var" dedi.