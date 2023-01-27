Gazi Alemdar şehitleri 102. Yıl dönümünde anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazi Alemdar gemisi şehitleri törenle anıldı.

Ereğli’de İstiklal Savaşı’nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi’nin Ereğli’ye gelişinin 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde deniz şehitleri anıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Araştırmacı Doktor Can Canver’in konuşması ile devam etti. Üstün bir kahramanlık örneği sergilediğini söyleyen Can Canver konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Önde Alemdar arkada Fransız gambotu olmak üzere Bababurnu hizasına gelen Yurt seven denizcilerimiz önemli bir karar aldılar ’Ya İstiklal ya ölüm’ Gemide önce çıkarılan kavga sonra horon çekme olgusu çok kıvrak bir Karadeniz zeka ürünü olarak tarih sayfalarına geçti. Gemideki Fransız yüzbaşı Killy ve 3 Fransız askerini etkisiz kılıp dümenini Ereğli limanına çeviren Alemdar onu takip etmekte olan Fransız gambotu ihtarla ateş açtı. 28 Ocak 1921 tarihinde 3 gemiden oluşan Fransız filosu Ereğli sularına gelerek 3 maddelik bir Ultimaton verdi. Esir edilen Fransız subayı ve erlerinin geri verilmesi, Alemdar gemisinin geri verilmesi, Alemdar personelinin teslim edilmesi. 1 Şubat günü ise karşı Ultimaton bildirildi esirler silahsız verilecek, Alemdar’a dokunulmayacak, Türk kara sularının egemenliği kabul edilecek.”

Program müzik gösterisi ve hediye takdiminden sonra son buldu.