Filistinli öğrenciler ülkelerinde ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Bolu’da, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrenciler İsrail’in saldırılarında ülkelerinde ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bolu’da, öğrenim gören üniversite öğrencileri İsrail’in ülkelerinde yaptıkları saldırıları kınamak ve ölenler için gıyabi cenaze namazı kılmak için bir araya geldi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii’de yaklaşık 100 kişilik grup ülkelerinde hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan grup İsrail’in saldırılarını kınadı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Bakır, “İsrail geçmişten şu ana kadar bizim topraklarımız üzerinde şiddet ve baskı uyguluyor. Biz Arap olmadan önce Müslümanız. Dünya ve bütün batı toplumları acılarımızı göz ardı ediyor. Ama yetti artık. Biz Müslüman olarak hakkımızı almak istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar bütün zalimlerin karşısına çıkacağız. Filistin hepimizin ve sonsuza kadar kalacaktır. Sonunda Filistin Kudüs’ün ebedi başkenti olacaktır” dedi.