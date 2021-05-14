Filistin’de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Merkez Çarşı Camisi’nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yaklaşık 250 kişi katıldı. İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazında, hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi. Cenaze namazı sonrasında Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Özdemir, tarafından yapılan basın açıklamasında, “İnsanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa haksız bir teşebbüsle karşı karşıyadır. Kudüs’te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması kapılarına metal arama detektörlerinin yerleştirilmesi tüm bu olanlara karşı tepki göstermiştir. Kudüs, nice peygamberlerin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, her bir müminin canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Bu vesileyle tüm Müslümanları ve insanların eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklaması sonrası, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından dua edildi. Yapılan duadan sonra “Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” şeklinde slogan attılar.