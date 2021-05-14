Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin Filistinlilere yönelik sert saldırıları sonrası başlayan olaylar, Gazze’ye sıçradı. İsrail, bölgede birçok yerleşim alanını bombardımana tutarken, bu süreçte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 119’a, yaralıların sayısı ise 830’a yükseldi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Elbistan’da da cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Cami’de kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua edildi.