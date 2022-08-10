Festivalde kebap keyfi

Kütahya’nın Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali’nde oğlak etinden pişirilen meşhur fırın kebabı büyük rağbet görüyor.

Festival alanında inşa ettiği fırında yöresel lezzetlerden oğlak kebabı pişiren 22 yıllık kebap ustası İsa Ergin, "Fırın kebabı besili 1 yaşındaki gezen oğlak etinden yapılması gerek. Kebabının pişirilmesi büyük bir titizlik ister. Kesilen oğlak temizlendikten sonra ortasından ağaç geçirilerek tekerlekli tepsi içinde fırına sürülüp, fırının ağzı çamurla kapatılır. Yaklaşık iki saat 15 dakika kadar fırında iyice pişen oğlak kebabını parçalayıp yağlı kağıdın üzerine koyarak müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

"Festival fırın kebabı ile anılır oldu"

Fırın kebabının Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu ifade eden İsa Ergin,“ Festival” dendiğinde ilk akla gelen fırın kebabı oluyor. Bu nedenle ilçe ve yöre halkından festivale fırın kebabı yemek için gelenler çok oluyor. İlçemizdeki yöresel lezzetleri bizden sonraki nesillere de bırakabilmek amacıyla bu mesleği sürdürüyorum” diye konuştu.

"Hisarcık kebabının marka tescili için başvuruda bulunacağız"

Misafirleriyle oğlak kebabı yemek için kebap salonuna gelen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Eskişehir’den gelen misafirlerime oğlak kebabımızı tattırmak için buraya geldik. Yıllardan beri yöremizin yöresel lezzetlerinden oğlak kebabının ününün ilçe dışına kadar yayılmasına ön ayak olmasından dolayı kebap ustamızı kutluyorum. Hisarcık kebabının tescil edilmesi için başvuruda bulunacağız” diye konuştu.

Oğlak etinden yapılan kebabın çok lezzetli olduğunu söyleyen Eskişehir’den gelen Mehmet Emin Okur, ”Tatmaya değer bir lezzet. Buraya geldiğimizde bu kebabı yemeden gitmiyoruz. Ama tescil için geç kalınmış. Mutlaka bunun yöresel bir lezzet olarak tanıtılması lazım” şeklinde konuştu.