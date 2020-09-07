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Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

MANİSA’DA 9 YIL ÖNCE ANTRENMAN SIRASINDA ÜÇ ARKADAŞININ BİRDEN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU BOYNU KIRILARAK, OMURİLİK FELCİ GEÇİREN MİLLİ JUDOCU CANSU BUZYÜRÜK, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN HAKİM YA DA MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDERKEN, EĞİTİMİNİ TAMAMLAYABİLMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ. ANNESİYLE BİRLİKTE ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN BUZYÜRÜK, ANNESİNİN RAHATSIZLIKLARININ ARTMASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYABİLMEK İÇİN BAKICIYA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ.

Haberde İnsan 07.09.2020, 10:19
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Felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

Manisa’da 9 yıl önce antrenman sırasında üç arkadaşının birden üzerine düşmesi sonucu boynu kırılarak, omurilik felci geçiren milli judocu Cansu Buzyürük, çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekilliği için eğitimine devam ederken, eğitimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle kök hücre tedavisi yapılan ve annesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan Buzyürük, annesinin rahatsızlıklarının artması nedeniyle üniversite öğrenimini tamamlayabilmek için bakıcıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan milli judocu Cansu Buzyürük (21), antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası felç oldu. Cansu’nun hayatını karartan olay bundan 9 yıl önce, okulunun yanındaki Çocuk Esirgeme Kurumu Spor Salonu’nda meydana geldi. Üç arkadaşının üzerine düştüğü Cansu yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Boynu kırılan Cansu, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cansu daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine getirilip solunum destek cihazına bağlandı. Ömür boyu kısmi felç tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cansu’nun tedavisine daha sonra Manisa’daki özel bir hastanede devam edildi. Birçok ameliyat geçirerek, hayata tutunmayı başaran Cansu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle de İstanbul’da kök hücre tedavisi gördü.

"Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum"

Her geçen gün iyiye giden Cansu, hastalığı süresince eğitimini de aksatmadı. Çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekili olabilmek için çabalayan Cansu, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki öğrenimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Üniversite 2. sınıf öğrencisi Cansu, “9 yıl önce bir kaza geçirdim. Başkasının boynumun üzerine düşmesi üzerine boynum kırıldı. O günden sonra hayatım çok farklı yönlere kaydı. Normal insanlardan biraz daha zor bir hayatımın olduğunu söyleyebilirim. Antrenman alanı çok dar olduğu için, çok fazla kişinin aynı yerde antrenman yapması sakatlıkları da meydana getirdi. Bunun öncesinde küçük çaplı düşmeler oluyordu ama bu kadar büyük bir çaplı olmamıştı. Çok fazla zorlandım bu 9 yıllık süreçte. Arkadaşlarımdan kopmak zorunda kaldım. Okuyamadım. Bazı acılar çektim. Ailem benimle birlikte çok fazla zorluk çekti. İlk önce kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Benim gibi engelli bireylerinde başarılı olabileceğini göstermek istiyorum. Okumaktan ziyade sadece tedavi olmayı düşünüyordum. Yürümeyi, yürüdükten sonra hayatıma devam edebileceğimi düşünüyorum. Hayat bana engelli birey olarak da başarabilmem gerektiğini ve başarabileceğimi gösterdi. Bu yüzden hem insanlara örnek olmak istiyorum. Hem de kendi ayaklarım üzerinde durabilmek istiyorum. Çünkü ailem bir gün yanımda olmayacak ve ailem yokken de bu hayata tutunabilmeliyim. Bu yüzden okuyor ve bu yüzden çabalıyorum. Yapmadığım çok fazla şey oluyor. Sınıfta su içiyorum. Defterimi açacak oluyorum. Arkadaşlarım çok fazla duyarlı olduğu için çok fazla zorluk çekmiyorum ama annem benimle birlikte yurtta kalıyor. O yüzden çok fazla zorlanıyor. Benim gibi bireylerin yardımcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tek bir kişiye yüklenmek durumu daha zorlaştırıyor. Bölümümü okuduktan sonra ya hakim olmak istiyorum ya da milletvekili olmak istiyorum” diye konuştu.

"Çok büyük gelişmeler yaşadı"

Anne Satı Buzyürük, sağlık sorunları nedeniyle artık Cansu’ya bakmakta zorlandığını söyledi. Elinden geldiğince Cansu için her şeyi yapabileceğini fakat zorlandığını dile getiren Buzyürük, “9 yıl önce kızımın judo antrenmanında boynu kırıldı. Üç arkadaşının boynunun üzerine düşmesi sonucu. Düştükten sonra şaka yapıyor zannetmeleri ve onu tekrardan alıp sandalyeye oturtmaları olabilecek hasarı daha da ikiye katlamış. Doktorların söyledikleri oydu. Omurilik kemikleri birbirine altlı üstlü geçmiş. Sinirden dolayı Cansu yürüyemiyor, omurilik felçli. 9 yıldır Cansu’ya birçok tedaviyi yaptırdık. Kök hücre, fizik tedavi gibi yapılabilecek her tedaviyi yaptırdık. İlk kaza geçirdiğinden bu yana çok büyük gelişmeler oldu Cansu’da. Solunum cihazına bağlıydı ondan çıktı. Diyafram pili taktırdık, diyaframı güçlenmesi için. Mutlaka yanından birisinin olması gerekiyor. Okumayı çok istemişti. Ben hiçbir zaman istediği hiçbir şeyden onu alıkoymadım. Ege Üniversitesi öğrenci köyünden bir odada kalıyoruz. Onu giydiriyorum, okuluna gönderiyorum tekrardan yolunu gözlüyorum. Ben de sırf öğrencilerin içindeyim. Çok zorlanıyorum. Onlarla birlikte öğrenci hayatı yaşıyorum ve zorlanıyorum. Elimden geldiği kadar her şeyi yaparım. Çünkü o benim canım. Ama benimde sağlık sorunlarım arttığı için Cansu’ya bakmakta çok zorlanıyorum. Onu da okulundan alı koymak istemiyorum. Çok büyük hayalleri var. Bu konuda cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Cansu’ya gece gündüz bakabilecek bir yardımcı istiyorum” diye konuştu.

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