Fatma Girik Kimdir? Neden Vefat Etti?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğarken, usta ismin ölüm nedeni kadar kariyeri ve rol aldığı filmler de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu ve eski siyasetçidir. 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK NEDEN VEFAT ETTİ?
Fatma Girik, geçtiğimiz temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik uzun süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.
79 yaşındaki usta oyuncu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
FATMA GİRİK FİLMLERİ LİSTESİ
1954
İstiklal Uğrunda
1956
Yetimler Ahı
1957
Memiş İş başında
Leke
1958
Murada Ereceğiz
Memiş Gangsterler Arasında
Gönülden Ağlayanlar
1959
Talihsizler
Sevdalı Gelin
Ömrümün Tek Gecesi
Eceline Susamışlar
Çakır Emine'm
Bağrıyanık
1960
Vatan ve Namus
Üsküdar İskelesi
Telli Kurşun
Ölüm Peşimizde
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Fakir Şarkıcı
Civanmert
Cici Kâtibem
Aşk Hırsızı
Aliii
Çapkın Hırsız
1961
Seviştiğimiz Günler
İki Damla Gözyaşı
Duvaksız Gelin
Boş Yuva
Avare Mustafa
Mahalleye Gelen Gelin
1962
Sokak Kızı
Küçük Beyefendi
Kısmetin En Güzeli
Günahsız Aşıklar
Fosforlu Oyuna Gelmez
Fatoş'un Bebekleri
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Çöpçatan
Belalı Torun
Cengiz Han'ın Hazineleri
1963
Zoraki Milyoner
Zifaf Gecesi
Yavaş Gel Güzelim
Yaralı Aslan
Katır Tırnağı
Hop dedik
Bulunmaz Uşak
Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
Bire On Vardı
Bazıları Dayak Sever
Barut Fıçısı
Badem Şekeri
Kiralık Koca
1964
Tophaneli Osman
Tatlı Sert
Öpüşmek Yasak
Öp Annenin Elini
Muhteşem Serseri
Köye Giden Gelin
Koçum Benim
Kırk Küçük Anne
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Keşanlı Ali Destanı
Halk Çocuğu
Galatalı Fatma
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
Beş Şeker Kız
Varan Bir
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Kanun Karşısında
1965
Yıldız Tepe
Üç Kardeşe Bir Gelin
Sevişmek Yasak
Severek Ölenler (Kartalların Öcü
Seveceksen Yiğit Sev
Şenol Birol Gool
Şeker Hafiye
Şeker Gibi Kızlar
Kumarbaz
Korkunç İntikam
Hırsız
1966
Bir Garip Adam
Altın Şehir
Yiğitler Ölmezmiş
Seni Bekleyeceğim
Ölüm Temizler
Kucaktan Kucağa
Kolsuz Kahraman
Karakolda Ayna Var
Koca Yusuf
Hedef Ankara
Fakir Çocuklar
Fabrikanın Şoförü
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Bana Bela Derler
Avare Kız
Aşkın Kanunu
Allahaısmarladık Yavrum
Namusum İçin
1967
Zilli Nazife
Ya Sev Ya Öldür
Yaprak Dökümü
Son Gece
Ömre Bedel Kız
Kız Kolunda Damga Var
Kiralık Kadın
Karakolda Ayna Var
Hırsız Prenses
Dolmuş Şoförü
Ayşecik (Canım Annem)
Ağa Düşen Kadın
Sürtüğün Kızı
1968
Vuruldum Bir Kıza
Ezo Gelin
Öksüz
Nilgün
Köroğlu
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
Ana Hakkı Ödenmez
1969
Vatan ve Namık Kemal
Menekşe Gözler
Erkek Fatma
Büyük Yemin
Boş Beşik
1970
Sevenler Ölmez
Şoför Nebahat
Meçhul Kadın
Ham Meyva
Duyduk Duymayın Demeyin
Yarın Son Gündür
1971
Solan Bir Yaprak Gibi
Satın Alınan Koca
Önce Sev Sonra Öldür
Mualla
Mahşere Kadar
Kerem ile Aslı
İki Ruhlu Kadın
Acı
1972
Ekmekçi Kadın
Namus
Murat ile Nazlı
1973
Toprak Ana
Ezo Gelin
Kızgın Toprak
Kambur
Gönülden Yaralılar
Dağdan İnme
1974
Önce Vatan
Kuma
Kara Peçe
1975
Ağrı Dağı Efsanesi
1977
Ölmeyen Şarkı
Meryem ve Oğulları
Hatasız Kul Olmaz
İntikam Meleği / Kadın Hamlet
1978
Yaşam Kavgası
Gelincik
1981
Kanlı Nigar
1982
Kaçak
Gülsüm Ana
1984
Postacı
Nefret
1985
Yılanların Öcü
1987
Japon İşi
1989
Namusun Bedeli
1990
Gün Ortasında Karanlık
2005
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
FATMA GİRİK DİZİLERİ
2000
Benim İçin Ağlama
2001
Bize Ne Oldu
2003
Gurbet Kadını
2005
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
2006
Hasret
2007
Oğlum İçin
2009
Altın Kızlar
2012
Babalar ve Evlatlar
Fatma Girik'in Aldığı ödüller neler?
1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü