Fatma Girik Kimdir? Neden Vefat Etti?

Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu ve eski siyasetçidir. 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK NEDEN VEFAT ETTİ?

Fatma Girik, geçtiğimiz temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik uzun süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

79 yaşındaki usta oyuncu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK FİLMLERİ LİSTESİ

1954

İstiklal Uğrunda

1956

Yetimler Ahı

1957

Memiş İş başında

Leke

1958

Murada Ereceğiz

Memiş Gangsterler Arasında

Gönülden Ağlayanlar

1959

Talihsizler

Sevdalı Gelin

Ömrümün Tek Gecesi

Eceline Susamışlar

Çakır Emine'm

Bağrıyanık

1960

Vatan ve Namus

Üsküdar İskelesi

Telli Kurşun

Ölüm Peşimizde

Kaldırım Çocuğu Kopuk

Fakir Şarkıcı

Civanmert

Cici Kâtibem

Aşk Hırsızı

Aliii

Çapkın Hırsız

1961

Seviştiğimiz Günler

İki Damla Gözyaşı

Duvaksız Gelin

Boş Yuva

Avare Mustafa

Mahalleye Gelen Gelin

1962

Sokak Kızı

Küçük Beyefendi

Kısmetin En Güzeli

Günahsız Aşıklar

Fosforlu Oyuna Gelmez

Fatoş'un Bebekleri

Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?

Çöpçatan

Belalı Torun

Cengiz Han'ın Hazineleri

1963

Zoraki Milyoner

Zifaf Gecesi

Yavaş Gel Güzelim

Yaralı Aslan

Katır Tırnağı

Hop dedik

Bulunmaz Uşak

Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri

Bire On Vardı

Bazıları Dayak Sever

Barut Fıçısı

Badem Şekeri

Kiralık Koca

1964

Tophaneli Osman

Tatlı Sert

Öpüşmek Yasak

Öp Annenin Elini

Muhteşem Serseri

Köye Giden Gelin

Koçum Benim

Kırk Küçük Anne

Kimse Fatma Gibi Öpemez

Keşanlı Ali Destanı

Halk Çocuğu

Galatalı Fatma

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi

Beş Şeker Kız

Varan Bir

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

Kanun Karşısında

1965

Yıldız Tepe

Üç Kardeşe Bir Gelin

Sevişmek Yasak

Severek Ölenler (Kartalların Öcü

Seveceksen Yiğit Sev

Şenol Birol Gool

Şeker Hafiye

Şeker Gibi Kızlar

Kumarbaz

Korkunç İntikam

Hırsız

1966

Bir Garip Adam

Altın Şehir

Yiğitler Ölmezmiş

Seni Bekleyeceğim

Ölüm Temizler

Kucaktan Kucağa

Kolsuz Kahraman

Karakolda Ayna Var

Koca Yusuf

Hedef Ankara

Fakir Çocuklar

Fabrikanın Şoförü

Ben Bir Sokak Kadınıyım

Bana Bela Derler

Avare Kız

Aşkın Kanunu

Allahaısmarladık Yavrum

Namusum İçin

1967

Zilli Nazife

Ya Sev Ya Öldür

Yaprak Dökümü

Son Gece

Ömre Bedel Kız

Kız Kolunda Damga Var

Kiralık Kadın

Karakolda Ayna Var

Hırsız Prenses

Dolmuş Şoförü

Ayşecik (Canım Annem)

Ağa Düşen Kadın

Sürtüğün Kızı

1968

Vuruldum Bir Kıza

Ezo Gelin

Öksüz

Nilgün

Köroğlu

Çöl Kartalı Şeyh Ahmet

Ana Hakkı Ödenmez

1969

Vatan ve Namık Kemal

Menekşe Gözler

Erkek Fatma

Büyük Yemin

Boş Beşik

1970

Sevenler Ölmez

Şoför Nebahat

Meçhul Kadın

Ham Meyva

Duyduk Duymayın Demeyin

Yarın Son Gündür

1971

Solan Bir Yaprak Gibi

Satın Alınan Koca

Önce Sev Sonra Öldür

Mualla

Mahşere Kadar

Kerem ile Aslı

İki Ruhlu Kadın

Acı

1972

Ekmekçi Kadın

Namus

Murat ile Nazlı

1973

Toprak Ana

Ezo Gelin

Kızgın Toprak

Kambur

Gönülden Yaralılar

Dağdan İnme

1974

Önce Vatan

Kuma

Kara Peçe

1975

Ağrı Dağı Efsanesi

1977

Ölmeyen Şarkı

Meryem ve Oğulları

Hatasız Kul Olmaz

İntikam Meleği / Kadın Hamlet

1978

Yaşam Kavgası

Gelincik

1981

Kanlı Nigar

1982

Kaçak

Gülsüm Ana

1984

Postacı

Nefret

1985

Yılanların Öcü

1987

Japon İşi

1989

Namusun Bedeli

1990

Gün Ortasında Karanlık

2005

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener

FATMA GİRİK DİZİLERİ

2000

Benim İçin Ağlama

2001

Bize Ne Oldu

2003

Gurbet Kadını

2005

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener

2006

Hasret

2007

Oğlum İçin

2009

Altın Kızlar

2012

Babalar ve Evlatlar



Fatma Girik'in Aldığı ödüller neler?

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü