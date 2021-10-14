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Evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal kimdir?

Evlilik programlarıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal, bir küs bir barışık olduğu eşiyle tiyatro dünyasına girdi.

Haberde İnsan 14.10.2021, 22:57
Evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal kimdir?

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı'da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.

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