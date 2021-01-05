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Evlerine kavuşan depremzedeler: "Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar"

Elazığ’da meydana gelen depremden sonra TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 binden fazla konuttan bitenler tek tek çekilen kura ile sahiplerine teslim ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık bin 600 depremzedeye evlerinin teslim edildiği, bu hafta sonu 781 konutun daha sahiplerine verileceği bildirilirken, ay sonuna kadar bu rakamın 8 bin olmasının hedeflendiği kaydedildi. Evlerine kavuşan depremzedeler ise, "Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar, mis gibi evler yaptılar, evler sıcacık ve tertemiz" diyerek teşekkür etti.

Haberde İnsan 05.01.2021, 17:03 05.01.2021, 17:58
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Evlerine kavuşan depremzedeler: "Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar"

Elazığ’da meydana gelen depremden sonra TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 binden fazla konuttan bitenler tek tek çekilen kura ile sahiplerine teslim ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık bin 600 depremzedeye evlerinin teslim edildiği, bu hafta sonu 781 konutun daha sahiplerine verileceği bildirilirken, ay sonuna kadar bu rakamın 8 bin olmasının hedeflendiği kaydedildi. Evlerine kavuşan depremzedeler ise, "Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar, mis gibi evler yaptılar, evler sıcacık ve tertemiz" diyerek teşekkür etti.

24 Ocak’ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde Elazığ ve Malatya’da 41 kişini hayatını kaybetti iki şehirde 25 binden fazla bina ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremin olduğu ilk andan itibaren devletin tüm kurumları Elazığ’ın yeniden inşası için seferberlik anlayışıyla harekete geçti. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Elazığ genelinde 20 bin 118 konutun yapılması için çalışma başladı. Şehir tamamen şantiyeye dönerken, şuana kadar tamamlanan konutlardan 1600’ü sahiplerine kura ile teslim edildi. Kura için başvurusu 8 Ocak’a kadar sürecek olan Bizmişen bölgesinde 781 konutun ise hafta sonu çekilmesi planlanan kura ile sahiplerine verileceği bildirildi. Öte yandan ay sonuna kadar toplam teslim edilen konut sayısının 8 bin olmasının hedeflendiği kaydedildi. Yeni konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşarken, "Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar, mis gibi evler yaptılar, evler sıcacık ve tertemiz" diyerek teşekkür etti.

"Yıkılmış, gitmişti evlerimiz devlet olmasaydı ne olacaktı bizim halimiz"

Biri engelli 3 çocuk ve 2 torun sahibi 74 yaşındaki Kadir Erzurumluoğlu yeni evlerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Yazıkonak’ta doğdum ve burada büyüdüm. Yeni evimden çok memnunum, Allah devletimize zeval vermesin. Yıkılmış, gitmişti evlerimiz devlet olmasaydı ne olacaktı bizim halimiz. Yani, eleştirmek kolay ama yapması zor derler. TOKİ de yaptı, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

"Evlerimizi çok güzel yaptılar"

Babasıyla birlikte oturan 2 çocuk annesi Miyeser Akçelik ise, “Depremde evlerimiz bayağı hasar gördü, yıkıldı ve oturulacak halde değildi. Allah’a çok şükür evlerimizi çok güzel yaptılar. Allah, devletimize zeval vermesin, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar, mis gibi evler yaptılar. Evler sıcacık ve tertemiz. Herkes evine geldi. Allah, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin” diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Karşıyaka Mahallesi’ndeki TOKİ’de yapımı tamamlandıktan sonra evlerinin anahtarları teslim alan Ali Pınar da “Daha öncesinden depremden dolayı Çatalçeşme Mahallesi’nde kirada kalıyordum. Şu anda yeni evimizdeyiz. Daha üç gün oldu buraya geleli. Evimize daha tam yerleşemedik ama evlerimizden memnunuz. Allah, devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Karşıyaka Mahallesinin kentsel dönüşümden dolayı en şanslı mahalle olduğunu belirten mahalle muhtarı Ruhi Demirbaş ise konutların 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak teslim edildiğini aktararak, yetkilere teşekkür etti.

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