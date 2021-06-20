banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Amasya’da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz ’Babalar Günü’ kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Haberde İnsan 20.06.2021, 10:53
Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Amasya’da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz ’Babalar Günü’ kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi ve Merzifon Gençlik Merkezinin desteğini alan 8 yaşındaki madenci çocuğu Ayşe Sena Kurkmazlı, babası Emrah Kurkmazlı’nın çalıştığı maden ocağının yolunu tuttu. Yerin metrelerce altında kömür çıkartmaya çalışan babasının Babalar Günü’nü anonsla kutladı. “Baba seni seviyorum. İyi ki varsın” sözleri karşısında çok şaşırıp duygulanan baba ile evladının vardiya bitimindeki buluşması ise yürekleri ısıttı.

Ambulans sürücüsü ve polis babaya evlatlarının yaptığı sürprizin de görüntülendiği paylaşımın sonunda “Yaşam veren ve güneş ışığı gibi ısıtan babalarımız. Babalar Günü’nüz kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493