Evlat nöbetindeki ailelerin buruk "Anneler Günü"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen aileler, Anneler Günü’ne buruk girdi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylem, 979’uncu gününe girdi. Aileler, evlatlarının yolunu gözlerken Anneler Günü’nü buruk bir şekilde kutladı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini ileri sürdü. Çiftçi, “Acıları hissediyorum, acılar içerisindeyim. Bir evladım mezardadır. HDP-PKK bu evladımı öldürmeseydi bana Anneler Günü için hediye alacaktı. Maalesef o gülüm soldu. Diğer gülümde dağdadır. Dağda, taşa, mağaraya mahkum etmişler. Eğer o oğlumu da HDP-PKK götürmeseydi şimdi o bana Anneler Günü’nde ya bir eşarp alırdı, ya da bir çorap alırdı. Ya da bir çiçek alırdı. Benim iki gülümde soldu. Benim Anneler Günüm yoktur” dedi.

“Anneler Günü’nde benim ölüm günüm geliyor”

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemi sürdüren Esmer Koç, kızının 15 yaşındayken dağa götürüldüğünü öne sürdü. Kızının yüzde 40 işitme engelli ve ayağından ameliyatlı olduğunu anımsatan Koç, “Daha dikişi açılmadan götürüp örgüte teslim etmişler. 9 senedir evladımın acısını çekiyorum. Evladım benden uzak, ciğerimi kopardılar, evimi yıktılar. Her Anneler Günü benim ölüm günüm geliyor. Ne zaman kızım elime teslim edilirse o zaman Anneler Günüm olacak” diye konuştu.

"Cansız fotoğraflara bakıp ağladık"

Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, Anneler Günü’nün günleri olmadığını dile getirdi. Anneler Günü’nün tüm anneler için buruk geçtiğini aktaran Üçdağ, “Cansız fotoğraflara bakıp ağladık. Evlatlarımız yanımızda olursa ancak o gün Anneler Günü olur. Onlar yanımızda olmadığı sürece bizim için Anneler Günü yok” şeklinde konuştu.