Evinin önünde öldürülen Halil Falyalı kimdir?

HALİL FALYALI KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs basınında adı "Kıbrıslı hayırsever iş insanı" olarak geçen Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başladı.

KKTC’de birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Kıbrıs’ın en güzide otelleri arasında yer alan Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada: "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” ifadeleri yer aldı.