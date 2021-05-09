Eve kapandı, yüzlerce uçak yaptı

Pandemi sürecinde eve kapanan Nuh Özçelik, hayranı olduğu Nuri Demirağ tarafından üretilen ilk yerli ve milli uçaklarımızdan Nu.D 36’nin yüzlerce maketini yaptı.

Sivas kent merkezinde yaşayan sınıf öğretmeni Nuh Özçelik, korona virüs salgını nedeniyle okullar kapanınca boş kalan zamanını evinde değerlendirmek istedi. Evinin bir odasını adeta çalışma atölyesine çeviren Özçelik, çok sevdiği Nuri Demirağ’ın 1936 yılında ürettiği ikinci yerli savaş uçağı Nu.D 36 eğitim ve avcı uçağının maketlerini yapmaya başladı. Pandemi sürecinde maket uçak yapımına devam eden Özçelik, tam kapanmayla birlikte daha fazla boş zamanının olduğunu ve yüzlerce maket uçak yaptığını söyledi.

Nuh Özçelik, bugüne kadar 400’e yakın maket uçak yaptığını belirterek, “Bu pandemi döneminde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde malzemelerimi önceden hazırlayıp, cumartesi-pazar tam kapanıp evde hafta sonları bir düzine uçak yaparak vakit geçirmekteyim. Bugüne kadar 400’e yakın uçak yaptım. Bu uçakları en çok sevdiğim kişi olan Nuri Demirağ’ın yapmış olduğu Nu.D 36 model uçakları örnek alarak yapıyorum. Bu uçakları pandemiden sonra müsait bir yerde büyük bir sergi olarak açacağım. Yaptığım bu işten zevk alıyorum, severek yapıyorum. Bu uçakları yaptıktan sonra en son armasını modelini yazdıktan sonra bir mutluluk hissedip bir derin nefes alıyorum ve Nuri Demirağ’ın Türkiye’ye yapmış olduğu hizmetleri gözümün önünden geçiriyorum. Bu odada yaklaşık olarak 120-130 tane uçak var. Kapıcı dairesinde iki kutuda 120 tane daha var, İhramcızade Kültür Merkezi’ndeki depomda şu anda masa üzerinde sergilenen 50-60 tane uçak var. Artık yaptığım uçakları sergileyecek yer bulamıyorum. Pandemiden sonra büyük bir mekan bulup sergileyeceğim. Ben bir Sivaslı olarak Nuri Demirağ ’anın yapmış olduğu uçakların bire bir modelinin maketinin Sivas hükümet meydanına yaptırılıp dikilmesini ve Nuri Demirağa’ı, Sivas’ı bu şekilde tanıtmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.