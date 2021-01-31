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Evden dışarı çıkamayan engelli çocuğu polis gezdirdi

Adana’da ayrı yumurta ikizi olarak 7 aylıkken dünyaya gelen, ikizi de 6 ay yaşayıp hayatını kaybeden 35 yaşındaki engelli şahıs dışarı çıkamayınca polis tarafından gezdirildi.

Haberde İnsan 31.01.2021, 09:54
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Evden dışarı çıkamayan engelli çocuğu polis gezdirdi

Adana’da ayrı yumurta ikizi olarak 7 aylıkken dünyaya gelen, ikizi de 6 ay yaşayıp hayatını kaybeden 35 yaşındaki engelli şahıs dışarı çıkamayınca polis tarafından gezdirildi.

Necati ve Hatice İncirci bundan 40 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 4 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından ayrı yumurta ikizi olan ve 3 Mayıs 1986’da 7 aylıkken dünyaya gelen Erkut ve Erman kardeşlerden Erman İncirci 6 aylıkken hayatını kaybetti. Erkut İncirci ise erken doğum nedeniyle beynine oksijen gitmediği için fiziksel engelli oldu. Erkut İncirci, izlediği film ve dizilerden etkilenerek polislere hayranlık duymaya başladı. Son zamanlarda aşırı kilo aldığı için ailesi de sokağa sık sık çıkaramayınca kendisini polislerin sokağa çıkartıp gezdirmesini istedi. Bunun üzerine anne Hatice İncirci polisi arayarak, “Engelli oğlum var, sizi çok seviyor. Biz çok ağırlaştığı için sokağa çıkartamıyoruz. O sizin gelip onu sokağa çıkarmanızı istiyor” dedi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, gencin isteğinin geri çevrilmeyerek dışarı çıkartılıp polis aracıyla gezdirilmesi talimatını verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirci’yi 6. kattaki evinden tekerlekli sandalye ile alıp aşağı kadar indirdi. Daha sonra güçlükle polis aracına bindirilen İncirci, megafondan sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Daha sonra da polis aracıyla şehir turu attırıldı.

Erkut İncirci, polisler geldiği için çok mutlu olduğunu, onları çok sevdiğini söyledi. Baba İncirci ise oğlunun doğuştan engelli olduğunu, erken dünyaya geldiği için engelli kaldığını, polisi izlediği filmlerden dolayı çok sevdiğini belirterek, “Biz sık sık dışarı çıkartamadığımız için oğlum polisleri çok sevdiğinden onlardan yardım istedik. Sağolsun onlar da gelip bize yardımcı oldular. Bu duruma çok memnun olduk” diye konuştu.
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