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Ev hanımlığından ressamlığa uzanan hayat hikayesi

Zonguldak’ta ev hanımıyken ressamlığa başlayan Figen Ramazanoğulları, kendini geliştirerek su altı resimleri yapan ünlü bir ressam oldu.

Haberde İnsan 25.10.2021, 11:43
Ev hanımlığından ressamlığa uzanan hayat hikayesi

Zonguldak’ta ev hanımıyken ressamlığa başlayan Figen Ramazanoğulları, kendini geliştirerek su altı resimleri yapan ünlü bir ressam oldu.

Çaycuma ilçesinde yaşayan ev hanımı Figen Ramazanoğulları, yaklaşık 30 yıl önce televizyon yayınında gördüğü ressamlığa merak sardı. Bu alanda kendisini geliştiren Ramazanoğulları su altı resimleri kategorisinde kendini geliştirerek birbirinden değerli tablolar resmetti ve yurt dışında sergiler açarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği başarılarıyla yurt dışında Zonguldak’ı temsil eden Figen Ramazanoğulları, yaptığı çalışmaları İHA’ya anlattı. 38 yıldır su altı ressamlığı ile uğraştığını ifade eden Ramazanoğulları, "Sualtı ressamıyım tarzım sualtını resmetmek. 38 yıldır resim sanatı ile uğraşıyorum. Amatör ruhla çalıştığımı söyleyebilirim. Çok severek yaptığım bir iş. Kendimi buluyorum resmilerimde. Bu sanata, bu resme başladığıma şükrediyorum. Yaklaşık 8 ay önce oğlumu kaybettim. O durumdan çıkabilmek için resim yapmaya devam ettim. Bu sanat beni bir nebze olsun iyileştirdi. Oğlumun anısına resim sergileri düzenlemeye başladım. Arkadaşımla beraber ren ve ahenk sergileri yaptık. İlk iki sergimizi SMA hastası Alparslan bebek için yaptık. Topladığımız paraları Alparslan bebeğin hesabına yatırdık. Bu konuda müjdeli bir haber aldık. Bebeğimizin bağışı toplanmış artık Amerika’ya gidip tedavi olabilecek. Biz ayrıca sevindik ama bizimle beraber sergi açan arkadaşlarımız çok mutlu oldu ve bizim için ayrı bir manevi bir hissi oldu. 10 Kasım’da tarihinde yeni bir projeye başlayacağız. Sanatta Engel Yok Derneğinin İstanbul’da bir sergisi olacak. Onun gelirlerini tekerlekli sandalye almak için bağışta bulunacağız. Bir şekilde farkındalıklı olup hem kendimi mutlu etmek istiyorum hem de çevremdeki kişilere yardım etmek istiyorum. Korona virüs olmasaydı resimlerimizi Fransa’da sergileniyor olacaktı. Bu sene şubat ayında yine sergilenecek. Fransa’da Grand Prix müzesinde oraya gidebilir imiyim bilmiyorum ama orada olabiliyor olması benim için büyük bir mutluluk. Orada yer alan resimler internet ortamında sergileniyor” şeklinde konuştu.

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