Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral Hayatını Kaybetti!
Eski DGM başsavcısı Nusret Demiral hayatını kaybetti. Peki Nusret Demiral kimdir? Nusret Demiral'in savcılık yaptığı davalar nelerdir? Detaylar haberimizde...
Nusret Demiral hayatını kaybetti
Nusret Demiral 6 Haziran 2022 tarihinde sabah kahvaltısı esnasında kalp krizi geçirmiştir.
Hastaneye kaldırılan Demiral için yapılan müdehaleler yetersiz kalmış ve vefat etmiştir.
Nusret Demiral'in Savcılık Yaptığı Davalar
Nusret Demiral kariyeri boyunca birçok önemli davaların savcısı olmuştur. Bunların arasında Türkiye Komünist Partisi'nin önde gelenleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın dışında Kemal Horzum ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin davaları bulunmtadır.
Faili mechul cinayetlerin davalarında savcı olarak bulunmasına alışkın olduğumuz Nusret Demiral, Doç Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetlerinin savcılığını yapmıştır.
Demiral aynı zaman da Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan'ı sorguladığı bilinmektedir.
Nusret Demiral Kimdir?
Nusret Demiral, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde Hukuk bölümünü okuyarak tamamlamıştır.
Savcı olarak mesleki kariyerine başlayan Nusret Demiral Adalet Bakanlığı Cezai İşler Genel Müdürlüğünde tetkik hakimliği yapmadan önce Alapaşa, Torul, Samsun ve Bafra bölgelerinde savcılık yapmıştır.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı görevine gelmiştir.
1982 Anayasasına tekrar dahil olan Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) Başsavcılık görevini yürütmeye başlamış ve bu görevden emekli olmuştur.
Emekli olmasının ardından MHP'den milletvekili adayı olmuş ancak ezanın Türkçe okunmasını istedikten sonra büyük tepki almıştır. Parti yönetimi seçimde MHP'nin barajın altında kalmasını Nusret Demiral'in 'Türkçe ezan' söylemine bağlaması üzerinde Demiral istifa etmiş ve siyasi kariyerini noktalamıştır. (onedio)