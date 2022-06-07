Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral Hayatını Kaybetti!

Nusret Demiral hayatını kaybetti

Nusret Demiral 6 Haziran 2022 tarihinde sabah kahvaltısı esnasında kalp krizi geçirmiştir.

Hastaneye kaldırılan Demiral için yapılan müdehaleler yetersiz kalmış ve vefat etmiştir.

Nusret Demiral'in Savcılık Yaptığı Davalar

Nusret Demiral kariyeri boyunca birçok önemli davaların savcısı olmuştur. Bunların arasında Türkiye Komünist Partisi'nin önde gelenleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın dışında Kemal Horzum ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin davaları bulunmtadır.

Faili mechul cinayetlerin davalarında savcı olarak bulunmasına alışkın olduğumuz Nusret Demiral, Doç Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetlerinin savcılığını yapmıştır.

Demiral aynı zaman da Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan'ı sorguladığı bilinmektedir.