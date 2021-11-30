Esenyurt, fırtına sonrası yaralarını sarıyor

Esenyurt Belediyesi, şiddetli fırtına ile hasar gören ev ve iş yerlerinde yaraların sarılması için 550 personelle çalışma başlattı. Çalışmaları takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailelerini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

İstanbul’da pek çok ilçede dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, hayatı adeta felç etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerin dış cephelerinin ve çatılarının zarar gördüğü Esenyurt’ta Elif Adsoy, Alaattin Çavdar ve Tacikistanlı Malokhat Rakhımova isimli 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Fırtınanın ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 550 personel, 13 ambulans ve sağlık aracı, 12 iş makinesi ve 71 araçla yaraların sarılması için çalışma başlattı.

“Yaraların en kısa sürede sarılması için el birliğiyle çalışacağız”

Acı kayıpların yaşandığı ilçede, vatandaşların yanında olmak için olay yerlerini inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. İlçedeki hastanelerde yatan yaralıları da ziyaret eden Başkan Bozkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizle birlikte hasar tespiti yaparak yaraların en kısa sürede sarılması için el birliğiyle çalışacağız” dedi.