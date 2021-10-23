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Engelliler için sıra dışı gösteri

Adıyaman’da Erkan Tanrıverdi isimli operatör, iş makinesi ile engelliler için sıra dışı bir gösteri yaptı.

Haberde İnsan 23.10.2021, 11:12
Engelliler için sıra dışı gösteri

Adıyaman’da Erkan Tanrıverdi isimli operatör, iş makinesi ile engelliler için sıra dışı bir gösteri yaptı.

İş makinesi operatörü olan Erkan Tanrıverdi, daha önceki yıllarda birbirinden ilginç gösterileriyle gündem olmuştu. Kepçenin (ekskavatör) ön kısmında bulunan dişler ile iğne deliğinden olta ipini geçiren ve Yetenek Sizsiniz Yarışmasında daha önce yarı finale yükselen Erkan Tanrıverdi, bu kez gösterisini engelliler için yaptı.

Kepçenin dişleri ile bardakları üst üste koyan ve bardakları sıralı olarak bir birinin içine girmesini sağlayan Erkan Tanrıverdi, müzik eşliğinde iş makinesiyle sıra dışı gösteri yaptı. Adıyaman’ın mahalli sanatçıları Abdurrahman Sev ve Mustafa Ok’un türküleriyle halaylar çekip oynayan engelliler farklı bir gün yaşadı.

Adıyaman Belediyesi Engelliler Merkezi ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler eğlencenin tadını çıkarttı.

İş makinesi operatörü Erkan Tanrıverdi, engelleri paylaşmak gerektiğini vurgulayarak, “Bir günümüzü de engelliler için ayırmak istedik. Her vatandaşımız, her kardeşlerimiz engellileri sevindirirse bu ülkede engelli insan kalmaz. İnsanların engelini beraber paylaşmak gerekiyor” dedi.

Sahne alan mahalli sanatçılar ise, engelliler için sahne almanın kendileri için çok büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Gönüllerince eğlenen engelliler de, gösteriyi çok beğendiklerini ifade etti.

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