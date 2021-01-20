Engelli genç asker olmak istedi, Mehmetçik harekete geçti

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 21 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Babat’ın askere gitme isteğini öğrendikten sonra harekete geçti. Askeri kamuflajla Mehmet’in evinin yolunu tutan ekipler, kıyafeti Babat’a giydirerek hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Uludere ilçesi Hilal ve Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşları ziyaret ederek kendilerine Türk bayrağı motifli ve üzerinde isimlerinin yazılı olduğu pasta hediye etti. Ziyaret sırasında gençlerin isteklerini de dinleyen Mehmetçikler, 21 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Babat’ın askere gitmek istediğini öğrendi. Ziyaretin ardından hemen harekete geçen ekipler, 3 gün sonra ailenin kapısını çalarak ’Oğlunuzu askere götürmeye geldik’ ifadelerinde bulundu. Yanlarında getirdikleri askeri kamuflajı Mehmet’e giydiren ekipler, engelli gencin hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Askerlik fotoğrafı da çektiler

Mehmet’in bakımını yapan kız kardeşi Miran Babat, 3 gün önce karakol komutanının kendilerini ziyarete geldiğini hatırlattı. Miran Babat, "Ağabeyime üzerinde Türk bayrağı motifi olan ve isminin yazıldığı pasta getirdiler. Ağabeyim de onlara askere gitmek istediğini belirtti. Ekipler sağ olsun bugün kapımızı çaldılar, ağabeyime kamuflaj giydirmeye gelmişler. Ağabeyime eşofman takımı, üzerinde isim olan bit pano ve Türk bayrağı getirdiler. Karakol komutanımıza çok teşekkür ederiz. Getirdikleri kamuflajı giydirdik, birlikte askerlik hatıra fotoğrafı çekindik, çok teşekkür ederiz. Ablalarım evlendikten sonra ağabeyimle yaklaşık 2-3 yıldır ben ilgileniyorum, bakımını ben yapıyorum daha önce ablalarım bakıyordu hatta bana anne diyor, abla diyor çok güzel bir iletişimimiz var bizim, çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Mehmet’in babası Mahmut Babat ise, "’Karakol komutanlığımız ekibi bizleri ziyarete geldiler çok teşekkür ederim. Allah Mehmetçiğimizi korusun" diye konuştu.