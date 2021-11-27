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Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale
Erzurum’un Horasan ilçesinde enerji hatlarındaki arıza, ekiplerin zorlu şartlardaki çalışması sonucu giderildi.
Haberde İnsan 27.11.2021, 16:44
Erzurum’un Horasan ilçesinde enerji hatlarındaki arıza, ekiplerin zorlu şartlardaki çalışması sonucu giderildi.
Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında enerji nakil hattında oluşan arıza sebebiyle Horasan Aras ekipleri, arızaya müdahale etti. Karlı yollarda güçlükle bölgeye ulaşan ekipler, arızayı gidererek bölgeye yeniden enerji verdiler.