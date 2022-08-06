En güzel sosyal medya akımı

Kayseri’de 7. Sınıf öğrencisi Öykü Baş, bir televizyon programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’in yaz ayılarında sokak hayvanlarının aç ve susuz kaldıkları, onlara yardım edilmesi gerektiği yönündeki konuşmalarını izledi. Konuşmadan etkilenen küçük Öykü, sokak hayvanları için kollarını sıvadı. Eline aldığı bir tas suyu oturdukları binanın bahçesine bırakan Öykü, sosyal medyasından bir video da, Milli Eğitim Müdür Ayhan Teltik’e “Bugün Ayhan müdürümün ‘bir yudum su’ projesini duydum ve çok mutlu oldum. Çünkü sokak hayvanlarını çok seviyorum. Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarını susuz bırakmayalım. Şimdi bir tas su koyacağım ve topu Ayhan müdürüme atacağım. Ayhan müdürüm sizde sokak hayvanları için bir kap su koyabilir misiniz” sözleriyle bir akım başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü kayıtsız kalmadı

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de Öykü’nün sosyal medyadan yayınladığı videoyu gördü. Öykü’nün yapmış olduğu akıma kayıtsız kalmayarak, eline bir tas su ve mama alan Teltik, müdürlüğün bahçesine indi. Sokak hayvanlarına destek olmak için başlattıkları ‘Bir Yudum Su’ Kampanyası çerçevesinde akımı devam ettiren Ayhan Teltik, sosyal medyadan, “Öykücüm mesajını aldım. ‘Bir yudum su’ kampanyasına bende katılıyorum. Burada bir kase su ile yemimizi veriyorum. Bundan sonra ilçe milli eğitim müdürlerimize topu atıyorum. Değerli ilçe müdürlerim hepinizi desteğe bekliyorum” sözleriyle bir video yayınladı.

“Öykü’nün desteğine kayıtsız kalmadık”

Öykü’nün başlattığı akımı devam ettiren ve 16 milli eğitim müdürüne akımı devam ettirmeleri için gönderme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ‘bir yudum su’ kampanyasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. İhlas Haber Ajansına konu hakkında açıklamalarda bulunana Teltik, “Eşim evde bana sokak hayvanlarının ve kuşların çok susuz kaldıklarını, bu hayvanlara bir şekilde yardımcı olunması gerektiği yönünde bir söylemde bulunmuştu. Ben tamam dedim ama gereğini yapamadık. Bir televizyon programına eşim yazıyla katılarak, hayvanlara destek verilmesi konusunda bir sorusuna; biz orada bir destek açıkladık. ‘Bir yudum su’ projesini açıkladık. Değerli öğrencimiz Öykü bu televizyon programını izleyerek ve sokak hayvanları için sokağa bir kase su koyarak, projemize destek verdi. Öykü pası da bana attı. Biz bu desteğe kayıtsız kalamadık. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bahçesine bir kase su ve mama koyarak, destek verdik. Bizde pası 16 ilçe müdürümüze gönderdik. İnşallah 16 ilçe müdürümüz bu projeyle birlikte bütün okul müdürlerimize gönderecekler. Okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız Kayseri’de bulunan yaklaşık bin 300 kurumu bahçesine bu suyu verdiği zaman sokak hayvanlarının da su ihtiyacı giderilmiş olacak. Şu sıcak yaz günlerinde onlara da bir yudum su olacak. Desteği için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başlatmış olduğu akımı devam ettiren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e teşekkür eden Öykü Baş ise, "Televizyonda Ayhan müdürümün ‘bir yudum su’ projesini izliyordum. Çok sevindim. Çünkü sokak hayvanlarını çok seviyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Ayhan müdürüme bu fikri devam ettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını görünce çok üzülüyorum ve arkadaşlarım ile vatandaşların bu fikri devam ettirmelerini istiyorum” dedi.