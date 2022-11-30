Emekli gazeteci her sabah bisikletiyle yola çıkıyor, topladığı ekmeklerle hayvanları besliyor

Kadıköy’de emekli gazeteci Cüneyt Bitikçioğlu, her sabah bisikletiyle yola çıkarak, fırınlardan ve restoranlardan artan yemekler ve ekmekleri toplayıp hayvanları besliyor.

Erenköy Mahallesi’nde yaşayan emekli gazeteci Cüneyt Bitikçioğlu, her sabah bisikleti ile yola çıkarak mahalledeki fırın ve restoranları ziyaret ediyor. Bitikçioğlu, restoran ve fırınlarda artan yemek ve bayat ekmekleri toplayarak mahalle ve ormanlardaki hayvanları besliyor. O anlara dair görüntüler amatör kameraya yansıdı.

“Sabah kalkıp restoran ve fırınları dolanıyorum”

Cüneyt Bitikçioğlu, “Sabahları erkenden kalkıyorum, bisikletimi alıp dışarı çıkıyorum. Fırınlardan başlıyorum çünkü fırınlarda sabah 05.00’te ekmek yapılmaya başlanıyor. Akşamdan kalan artan ekmekleri, hatta sabahları müşterilere verilemeyecek şekli bozuk ama taze ekmekleri bile veriyorlar. Taze ekmekleri bazı ihtiyaç sahipleri var, onlara veriyorum. Bayat ekmekleri de hayvanlar için kovalarım var, onlara koyuyorum, restoranlardan artan yemekleri de bu kovalarda bulunan ekmeğin üzerine döküyorum. Ormanlardaki ve mahalledeki hayvanlara veriyorum” dedi.