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Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı

Yozgat’ta öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.

Haberde İnsan 10.05.2021, 13:56
Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı

Yozgat’ta öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ülke genelindeki tüm camilerde öğle ezanının ardından İsrail terörüne maruz kalan Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunacağının açıklanmasının ardından Yozgat’ta da eller Mescid-i Aksa için semaya kalktı. Öğle ezanından sonra tüm camilerde okunan selaların ardından tekbirler getirilip dualar edildi. Yozgat’ta da binlerce vatandaş, İsrail zulmünün sona ermesi için dua etti.
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