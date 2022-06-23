Eleştirileri görmezden gelerek ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu

Eskişehir’de kendisine yönelik eleştirileri görmezden gelerek muhtarlığa aday olan ve kazanarak ilçedeki ilk ve tek kadın muhtar olan Sevim Topçu, ikinci dönemi için hazırlanıyor.

Seyitgazi’nin Şükranlı Mahallesi Muhtarı Sevim Topçu, 1990 yılından 2019 yılına kadar Eskişehir’de yaşadı. Anadolu Üniversitesinden emekli olduktan sonra mahallesine dönerken muhtar olmayı kafasına koyan Topçu, rakipleri tarafından kötü eleştirilere aldırış etmedi. Yaklaşık 35 haneden oluşan ve 92 nüfusu bulunan Şükranlı Mahallesi’nde 2019 yılındaki muhtarlık seçimlerine katıldı. Seçimde oy kullanan 75 seçmenin 38’inden oy alarak 1 farkla muhtar olan Topçu, Seyitgazi’de bulunan 51 mahalledeki ilk ve tek kadın muhtar unvanını aldı. Kendisine yapılan tüm eleştirilere rağmen muhtar olan Sevim Topçu, ikinci dönem muhtarlık yapmak için de iddialı olduğunu belirtti.

“Köye gelirken muhtar olmayı kafama koymuştum”

Eleştirilere karşı yılmadan seçim hazırlığı yapan 53 yaşındaki Sevim Topçu, propaganda sürecindeki projelerini de bir bir hayata geçirmeye başladı. Şükranlı Mahallesi’nde muhtar olarak ikinci dönemini de yaşamak istediğini belirten Topçu, şunları söyledi:

“1990’dan beri Eskişehir’de yaşıyordum. Anadolu Üniversitesi’nden emekli olup köye gelirken muhtar olmayı kafama koymuştum. Ben muhtar adayıyım dediğimde ilk etapta çok tepki aldım. “Bayandan muhtar olmaz”, “Bayansan git evde otur, muhtarlıkta işin ne” dediler. Karşımda eski muhtarımız adaydı. Ben “Tek oy da çıksa adayım” dedim. Çekilmemi söylediler ama “Çekilmem” dedim. Mahallede 75 seçmenimiz vardı. Ben 38 oyla muhtar oldum. Demek ki nasipmiş. Seyitgazi’de ilk ve tek bayan muhtar oldum. Birkaç projemiz vardı. Birisi lavantaydı. İkinci projemiz safran. 15-20 gün içinde safran ekeceğiz. Bir de onun denemesini yapacağız. Diğer projemiz baz istasyonuydu. Telefonlarımız çekmediği için büyük sıkıntı yaşıyorduk. Baz istasyonumuz projeye alındı. İnşallah 4 ay içinde baz istasyonumuz da kurulacak. Şimdi bir tek imam evimiz kaldı. İmam evimiz yok. Onu da yaparsak ikinci döneme adaylığımı düşünüyorum. Kazanınca karşıdaki rakiplerden çok tepki aldım. “Bakalım ne yapacak”, “İş yapabilecek mi” gibi tepkiler aldım. Mahallemizin birkaç eksiğini yaptık. Arazi yollarımız, mahalle içindeki çeşme oluklarımız, kırdaki çeşme oluklarımız Seyitgazi Belediyesi ile birlikte yaptırıldı. Biraz işler ağır ilerliyor ama sonuçta oluyor. Biz de yapmaya, her gün devletin kapısını aşındırmaya devam ediyoruz. Şimdiden sonra da devam edeceğiz.”