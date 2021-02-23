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Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı

Randevulu Sanal Sıra Sistemi devre dışı kalınca Kapıkule’de tır şoförleri beklemeye başladı.

Haberde İnsan 23.02.2021, 10:17
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Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı

Randevulu Sanal Sıra Sistemi devre dışı kalınca Kapıkule’de tır şoförleri beklemeye başladı.

Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, devasa ve modern gümrük tesisleri ile Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Her gün binlerce tır şoförünü misafir eden Türkiye’nin gurur kaynağı Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin ihracat yükünün ‘aslan’ payını sırtlıyor.

Elektronik randevu sistemi yeniden açılsın

İhracatın ‘gerçek kahramanları’ olarak da adlandırılan tır şoförleri, GTİ’nin (Gümrük ve Turizm İşletmeleri) Kapıkule’deki gümrük tesislerinden son derece memnun olduklarını söylüyor. Tırcılar, ’sıramatik’ sistemi ile geçmiş yıllarda otoyollarda yaşanan vahşi kuyrukların artık yaşanmadığını ve daha insani şartlarda, bekleme sürelerini tamamladıklarını dile getiriyor. Ancak sistem devre dışı kalınca şoförler yine beklemeye başladı.

Tırcılar, ‘Sağ olsunlar devlet baba bizi destekliyor, derdimiz yok’ dese de yine de sendikaları olmamasından şikayetçi. Ayrıca bir süre denenen Randevulu Sanal Sıra (RSS) sisteminin de revize edilerek, bir an önce tekrar hayata geçirilmesini istediklerini belirtiyor.

"Yolumuza devam edeceğiz"

16 yıldır uluslararası hatta tır şoförlüğü yaptığını dile getiren Emin Sakarya, “Yükümüz Eskişehir’den aldım. Paris’e gidiyorum. 25 saat termokin sahada bekledik, orada dinlendik, aracımız ‘yat’ verdi. Orada alışverişlerimizi yaptık. Gece 03.00’da mesaj geldi, şimdi dozvola sahasına girdik. Şu an 12 saat oldu, az sonra sıranın bize geldiği için makinemiz ötecek. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“İnşallah RSS sistemi geri gelir”

Sakarya, “Memnunuz, tertemiz her taraf. Devletimiz iyi. Örneği bundan önce yolda beklerdik. Perişan oluyorduk yollarda. Tako problemi oluyordu. Şimdi sağ olsunlar yardımcı oldular bize, devlet baba destekliyor. O ‘RSS’ sistemi kalktı. İnşallah geri gelir. RSS sistemi daha iyiydi, ‘niye’ dersen; mesele aracımız İstanbul’da gümrük yapılıyordu. T1’mizi elimize alıyorduk. RSS’nin programını yüklemiştik. T1’mizi giriyorduk, mesela diyorduk ki, ‘2 gün sonra saat 17.00’da Kapıkule’de olun’ diyordu. Biz de İstanbul’da dinleniyorduk. 3 saat öncesinde çıkıyorduk ve direk buraya geliyorduk dozvola sahasına. Dozvolamızı alıyorduk, ihtiyaçlarımızı görüyorduk, yoğunluğa göre içeri giriyorduk. İnşallah daha iyi olur” şeklinde konuştu.

"Devlet babamız sağ olsun"

“RSS sistemi kalkalı 3-4 ay oldu galiba. 2 ay bir oturdu sistem ondan sonra iptal oldu ama geri geleceğine inanıyorum. Bizim için her şey, şoförler için bunu biliyoruz. Devlet babamız sağ olsun, derdimiz yok, sıkıntımız yok. Sadece bir sıkıntımız var, sendikamız yok. Kimsemiz yok. Asgari ücret maaş alıyoruz. En düşük maaşı alıyoruz. Temizlik personeli ile aynı sektörden girişimiz yapılıyor. Normalde biz ölüm riski yaşıyoruz. Bu konularda birazcık devlet babanın bize destek olmasını istiyoruz. Erken emeklilik gibi” diye konuştu.

"20 yıldır yollardayım, güzel değişiklikler oldu"

Yükünü İstanbul’dan aldığını ve Almanya’ya gittiğini dile getiren 20 yıllık tır şoförü Tamer Tozaner de yaklaşık 2 gündür termokin ve dozvola sahalarında bekleme süresini geçirdiğini belirterek, “Umuyorum sabaha karşı gümrüğü geçeceğim. 20 yıldır yollardayım. Güzel değişiklikler oldu. Yol boyunda sıra işimiz kalktı. En azından güvenli bir parka girebiliyorsun, istirahat yapabiliyorsun, alışveriş yapabiliyorsun. Sosyal bir faaliyetlerin olabiliyor. Ama tabi eski düzen tabi ki bozuktu” dedi.

"Şoförlerimizin bilinçsizliğinden RSS’yi kullanamadık"

Tozaner, “RSS sistemi kullanıldı. Çok güzel de bir şey oldu fakat maalesef bende şoför olduğum halde bizim arkadaşlarımız bunu yanlış kullandılar. Örneğin; adamın randevusu 2 gün sonra gel bir parkın birisine gir, ben öyle yapıyorum mesela. Ama adam ne yaptı, sıraya girdi, bu sefer bilmeyen şahısta sıraya girdi, yine sıra oluştu. Bu şoförlerimizin bilinçsizliğinden oluştu. Aslında biraz da kötü oldu. Ama normalde iyi bir uygulamaydı. Fakat bunu biz kullanamadık” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2020 tarihinde geçici olarak durduruldu

Öte yandan, Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS) projesi 180 Günlük İcraat Programları kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’nca takip edilen 17 eyleminden birisiydi. 13 Temmuz 2020 tarihinde 1 ay süre ile Kapıkule’de (pilot) bölge olarak sistem alınmıştı. Sınır kapılarındaki tır yoğunluğunu azaltmak için Kapıkule’de uygulamaya konulan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS), bazı sıkıntılara yol açmış ve altyapı eksiklerinin giderilmesi amacıyla geçici olarak 16 Ekim 2020 tarihinde durduruldu.
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