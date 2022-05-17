banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı

Elazığ’da yaşayan özel birey Saadettin Can, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaparak, asker olmanın gururunu yaşadı.

Haberde İnsan 17.05.2022, 09:55
Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı

Elazığ’da yaşayan özel birey Saadettin Can, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaparak, asker olmanın gururunu yaşadı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı asker olmayı isteyen özel birey için temsili askerlik yemin töreni düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde gerçekleştirilen törende asker olmayı çok isteyen özel birey 48 yaşındaki Saadettin Can, bir gün boyunca askeri eğitim alarak yemin etti. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Can, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek temsili askerliğini ölümsüzleştirdi.

Düzenlenen 2022/1 tertip askeri temsil törenine katılarak kendilerini onurlandırdıklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “Şahsım ve İl Jandarma Komutanlığı personeli adına şükranlarımı sunuyorum. Anayasamızda vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden ulusumuz için bir onur vesilesidir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu taşımaktadır. 183 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığımız saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen Saadettin kardeşimiz heyecan ve coşku ile asker elbisesini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadır. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evladımızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gencimizin kendisine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır” dedi.

Askerliği her gencin yapması gereken bir görev olduğunu da aktaran Yıldız, “Bugün kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üstüne elini koyup ebediyete kadar sadık kalacağı askerlik yeminini etti. gönülden inanıyoruz ki sana ihtiyaç duyulduğunda yemin eden her vatan evladı gibi bu vatan için canını esirgemeyeceksin. Askerlik yemininin milletimize, ailene ve sana hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık