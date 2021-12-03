Elazığ’da engelli vatandaşlardan sokakta müzik dinletisi

Elazığ’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türk Kızılay Engelsiz Kulübü tarafından sokakta müzik dinletisi düzenledi.

Türk Kızılay Engelsiz Kulübü tarafından şehrin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi’nde Öğretmenevi önünde müzik dinletisi düzenlendi. 17 yıldır bedensel engelli olan Erhan Kahraman ve ekibi çaldıkları gitar ve bateri ile vatandaşların kulağının pasını silerken, fiziksel engelli Miraç ise davul çaldı. Müziğin sesini duyan vatandaşlar etkinlik

alanına gelerek cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

17 yıldır bedensel engelli olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Biyomühendislik doktora öğrencisi Erhan Kahraman, “Bizim ihtiyacımız olan zaten bu tür etkinlikler. Bizim birilerine görünmemiz lazım. Bir şeyler yaptığımızın insanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda yapılan etkinliklere zaten çok fazla katılım olmuyor. Bizde sesimizi

ancak bu şekilde duyurabiliriz dedik, bundan dolayı da Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederiz. Bugün burada şarkı söylüyoruz. En azından insanlar engelliler de bir şeyler yapabiliyor diyebiliyor. Maksadımız bunları göstermek, başka hiçbir niyetimiz yok. Toplumumuzda engelli olmak biraz eksik olmak demek ama ne yazık ki öyle değil. Bizler sadece topluma dahil olmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimiz elbette olabilir ama bu dünyada hiç kimse tam değil. Bizim görünen kısmımız bazılarının ise görünmeyen kısmı var. Şarkımızı söyleyip topluma dahil olmaya çalışıyoruz. Ben ömrümün sonuna kadar bunun için çalışacağım. Bizlerin bir şeyler yaptığını bir şeyleri başarabildiğini göstermek için çabalamaya devam edeceğim” dedi.

Elazığ Türk Kızılay İl Başkanı Rahman Kızılkaya ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kızılay’ımıza bağlı olan Engelsiz Kulübümüzün yapmış olduğu etkinlik neticesinde bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne yönelik engelli kardeşlerimizle sokakta bir müzik dinletisi yaptık. Onların da neleri başarabildiklerini vatandaşlarımıza gösterdik. Programdaki amacımız engelliler gününü kutlamaktır” ifadelerini kullandı.