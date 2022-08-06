Efsane sanatçı Semih Sergen vefat etti

"CANIM BABAM ELVEDA"

Oyuncu Burak Sergen, babası Semih Sergen'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Burak Sergen, babası ile birlikte çekilen fotoğrafını "Canım babam elveda" notuyla yayınladı.

SEMİH SERGEN KİMDİR?

Semih Sergen, 1931 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokula ikinci sınıftan başladı. İstanbul Erkek Lisesi´ni bitirdi. Konservatuar için Ankara'ya gitti. 1949 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı 1996 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan, Çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği, boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi´nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi.

Konya Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu'nda öğretmenlik yaptı.

Semih Sergen, 100'ün üzerinde sinema filminde başrol oynadı, 40'ın üzerinde de çeşitli tiyatro oyununda rol aldı. 1958 yılında Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam'la tanıştı.

Sanatçının yazdığı ve yönettiği oyunlardan bazıları şunlardır:

Yazdığı oyunlar: "Çınar ile Ihlamur", "Erkek ve Kadın", "Bir Hilal Uğruna", "Saz Kafeste Mor Kuşlar", "Bahar Gecikti", "Yunus Dürür Benim Adım".

Yönettiği oyunlar: "Şehirli Kız", "Karakolda", "Yunus Emre", ""Bizim Şehir", "Bütün Oğullarım", "Çil Horoz", "Kurban", "Şeytan Çelmesi", "Fazilet Eczanesi", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Yağmur Sıkıntısı", "Farklı", "Ellerimin Arasındaki Hayat", "Cam Biblolar", "Fehim Paşa Konağı", Kardeş Kanı, Son Kuşlar, III.Selim sayılabilir.

Ayrıca; Burçak (1956), Yakarış (1968), Niyaz Dalları (1980), Eskitemedim Gökyüzünü (1991), Ölüm Kalım Savaşı Destanı (1993), Nergisleri Bölüşmek (1994), Gönüller Işığı Mevlana, Kuruyduk Yaş Olduk, Mevlana´dan Aşk Ezgileri, İstanbul Kara Sevda, Balık Kavağa Çıkınca adlı şiir kitapları vardır. Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. Şiir plakları ve tasavvuf üzerine şiir kasetleri, Mevlana, Yunus Emre ve çağdaş Türk şiirlerinden örnekler veren CD´leri mevcuttur.

Türkiye'de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. Başta "Milli Kültür" dergisi olmak üzere, pek çok gazete ve dergiye yazılar yazdı.

Semih Sergen, Toplam 4 kere evlenmiştir. Son eşi devlet tiyatrosu sanatçısı Ümit Sergen ile evlidir. Beş çocuğu vardır. Sanatçı Burak Sergen ile Sanatçı Toprak Sergen'in ve Yaprak, Yağmur ve Emine'nin babasıdır. Burak, Opera ve tiyatro sanatçısı olan ikinci eşi Serap Sezer'den. Bu arada Burak'ın dayısı Alev Sezer'dir.