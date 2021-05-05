Ebru Baki Kimdir?

Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Birincilikle bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti. Hâlâ burada çalışmaya devam etmektedir.

Ebru Baki, hafta içi her sabah Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yapıyor.