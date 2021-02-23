Duyarlı muhtar ödüllendirildi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret eden Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, soğuk kış günlerinde çok sayıda kediyi iş yerinde besleyip barındıran Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk’e teşekkür belgesi verdi.

Simav’ın Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk (55), bakıma muhtaç sokak kedilerini bir buçuk yıldır besleyip barınmalarını sağlıyor. Muhtar Ertürk, “Geceleri dükkanımı açıp, sokak kedilerine yemeklerini veriyorum. Gündüzleri hava iyi olduğu zaman dışarıya çıkıyorlar. Arka mahallemizdeki sokak kedileriyle birlikte toplam 50 kediyi sahiplendik. Belediye Başkanlığı tarafından barınma ve beslenme desteği alıyoruz. Engelli olarak doğan bir kediye de evimde bakıyorum. Arka sağ bacağı olmayan kediye protez takılması için girişimlerde bulundum” dedi.

Tabakhane Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kazak, sokak dostlarını sevdiklerini belirterek, muhtarın hayvansever yaklaşımını desteklerini ve kedilere yem desteği verdiklerini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Muhtar Ertürk’ü duyarlı davranışından dolayı teşekkür belgesiyle taltif ettiğini belirtti. Başkan Biçer, “Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk, bu soğuk kış günlerinde sokaktaki kedilere sahip çıktı. Bu bölgedeki kedileri soğuktan donmaktan kurtarıp, dükkanında beslenmelerini sağladı. Bu örnek davranışından dolayı muhtarımızı tebrik ediyorum. Bizler de Simav Belediyesi olarak, geçici hayvan barınağımızda, parklarda ve bahçelerdeki oluşturduğumuz hayvan besleme alanlarında, sokak hayvanlarının yanında oluyoruz, onları beslemeye devam ediyoruz. Bu tür örnek davranışların toplumumuzun tamamına yayılmasını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, hayvan sevgisiyle yetişmeleri en büyük arzumuzdur” diye konuştu.