Dünya Miras Kenti Safranbolu’da snowboard ve kayak keyfi - Tarihi evlere karşı kayak yapmanın keyfini yaşadılar

Unesco Dünya Mirası listesindeki Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu’da, doğa araştırmacıları Cemil Belder ve Cemal Özbek, tarihi ev manzarasına karşı snowboard ve kayak keyfi yaptı.

Osmanlı döneminden kalma konak,han, hamam, cami, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Dünya Miras Kenti Safranbolu, son 60 yılın en yoğun kar yağışı etkisinde kaldı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu tarihi çarşı bölgesinde yer alan arazide fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunu Cemil Belder ile Cemal Özbek snowboard ve kayak yaptı. Tarihi konakların beyaz örtü ile bütünleştiği manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşayan doğa tutkunu iki arkadaşın o anlara yer verdikleri videoları ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinin doğup büyüdüğü yer söyleyen Cemil Belder, “ Çocukluğumuzda Safranbolu’nun dik yokuşlarında poşetlerle, kızaklarla, kaymağı tercih ederdik. Çocukluğumuzdan bugüne dek pek çok değişti ve değişmeyen tek şey ise karda kaymanın eğlencesi oldu. Safranbolu günümüzde turistlik kentlerin önde gelen bir ismi. Hem içersinde yaşadığımız bu coğrafyada farkındalık oluşturmak hem de çocukluğumuzda tattığımız o kardaki eğlenceyi tekrar hatırlamak için böyle bir yöntem denemeyi aklımıza getirdik. Bir çok ülkedeki kayak merkezlerinde kaymanın keyfine sahip olduk ama Safranbolu’da tarihi çarşıda bu manzaraya karşı kayabilmek özel bir duydu bizde uyandırdı. Burada kesintisiz 250 metrelik alanda kayak yapmanın keyfini yaşıyoruz” dedi.

Belder, yaptıkları çalışmaları sosyal medyada yayınlayarak çok olumlu dönüşler aldıklarını da kaydederek, “ Bölgeyi merek eden insanların meraklarını gidermek için paylaşımlar yapıyoruz. Buda bizlere çok olumlu dönüşlere neden oluyor. Safranbolu olarak bir şansımızda 35 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin 53. Kayak merkezinde kayak severlere hizmet veriyor. Bu coğrafyayı tercih edenlerin öncelikle o bölgeyi deneyimlemesini de isteriz. Burada da amatörce böyle bir etkinliğin yapılabilmesi de ayrı bir güzellik” diye konuştu.

Cemal Özbek ise, Safranbolu’nun son 60 yılın en yoğun kar yağışını aldığını ifade ederek,” Safranbolu manzarasına karşı burada kayak yapmanın keyfi hiçbir yerde alamadığım keyifli bir tat oldu. Teleferik yok, telesiyej yok kendi imkanlarınız ile yürüyüp çıkıp buradan aşağı kayıp Safranbolu manzarasını doya doya tatmak ayrı bir keyif oluşturuyor” dedi.