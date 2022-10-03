Down sendromlu İlknur’un gelinlik hayali gerçek oldu

Rize’de down sendromlu 33 yaşındaki İlknur Çakır’ın gelinlik hayali için ailesi ve yakınları bir araya geldi.

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Sarısu köyü Çakıroğlu mahallesinde yaşayan Mehmet ve Rabia Çakır çiftinin down sendromlu 33 yaşındaki kızı İlknur Çakır, evlilik ve eğlence programlarını sürekli izleyerek annesine “Arkadaşlarım evleniyor, ben de gelinlik giymek istiyorum” demesi üzerine ailesi kızının isteğini yerine getirmek için ailelerin arasında evde bir düğün merasimi yaptı. Düğün için gelinlik giyen İlknur’a eş olarak da amcasının gelini olan Neriman Çakır’a bıyık çizilip, damat kıyafeti giydirilerek rol yaptı.

Aile arasında yapılan düğün merasimi gerçek düğünmüş gibi down sendromlu İlknur Çakır müzikler eşliğinde eğlendi. Evde gerçek düğünü aratmayacak şekilde düzenlenen düğün merasimi İlknur’a para takılması ve aileler gelin ve damatla fotoğraf çekilerek son buldu.