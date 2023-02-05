Down sendromlu Ege Kırkık, kuaför salonunun eli ayağı oldu

Down sendromlu Ege Kırkık, babasının kuaför salonunda 8 yıldır yarı zamanlı olarak çalışıyor. Saç yıkayıp kurutan, etrafı toplayan, ustalarına zaman zaman saç boyama konusunda da yardımcı olan Ege, müşterilerin de takdirini topluyor. İşinde oldukça disiplinli ve başarılı olan Ege Kırkık, “Allah beni özene bezene yarattı. İşimde çok disiplinliyim. Kendime güveniyorum” dedi.

21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması nedeniyle down sendromlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki Ege Kırkık, İzmir’in Karabağlar ilçesinde uzun yıllar kuaförlük yapan babası Hakan Kırkık’ın yanında çalışıyor. Okuldan arta kalan zamanlarda soluğu babasının yanında alan Kırkık, kuaför salonunun adeta eli ayağı oluyor. Etrafı toplayan ve ustalarına saç yapımı konusunda yardımcı olan Ege, müşterilerin de gözbebeği oldu. İşinde çok disiplinli olduğunu söyleyen Ege Kırkık, bazı müşterilerin sırf kendisi ile sohbet etmek için kuaför salonuna geldiğini belirtti.

“Müşterilerin güvenini boşa harcamıyorum”

Kuaför salonunda babasıyla çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kırkık, “Yarı zamanlı olarak bu dükkanda babamın yanında çalışıyorum. Burada etrafı topluyorum, saç yıkayıp kurutuyorum, boya yapıyorum. Benim hedefim her zaman olduğu gibi babamla çalışmak. Babam benim yanımda olduğu için kendimi çok mutlu, çok neşeli hissediyorum. Dükkana sırf benim için gelenler oluyor. Onlarla sohbet edip kahve içiyoruz. Müşterilerin güvenini boşa harcamıyorum. Burada çalışıp emeğimin karşılığını alıyorum. Allah beni özene bezene yarattı. İşimde çok disiplinliyim. Kendime güveniyorum. Annemin, babamın, kardeşimin canıyım” diye konuştu.

“Burası Ege’siz olmaz”

Ege’nin babası Hakan Kırkık ise “Ege buranın merkezi gibi. Ege usta da olur, kalfa da olur, çırak da olur ama burası Ege’siz olmaz. Ege’nin özel müşterileri var. Saçını yaptırmak için gelmeseler bile onunla kahve içmek, müzik dinlemek için buraya gelen müşterilerimiz oluyor. Ege bizim başlıca yardımcılarımızdan. Dükkanımızı derler toplar, müşterilerine çok güzel hizmet eder. Onun için iyi yolda devam eden bir kalfa yardımcısı diyebiliriz” sözlerine yer verdi. Müşterilerden Afet Uyan da “Ege çok akıllı bir çocuk. Onu çok seviyorum. O herkes tarafından çok seviliyor. Babasını 4 yaşından beri tanıdığım için Ege’nin babaannesi gibiyim” ifadelerini kullandı.