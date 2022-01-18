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Dolar ve Euro araç kaplaması oldu otomobilleri görenler gözlerine inanamadı

Antalya’da iki kafadar, Türk Lirasına dikkat ekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları görenler, dönüp bir daha bakıyor, ardından cep telefonlarına sarılıyor.

Haberde İnsan 18.01.2022, 11:33 18.01.2022, 11:54
Dolar ve Euro araç kaplaması oldu otomobilleri görenler gözlerine inanamadı

Antalya’da iki kafadar, Türk Lirasına dikkat ekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları görenler, dönüp bir daha bakıyor, ardından cep telefonlarına sarılıyor.

Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, Euro ile dolardaki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek için araçlarına geçersiz dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. 4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu bantla yapıştırarak tamamen araçlarını dolar ve Euro ile kaplayan gençler, trafiğe kapalı alanlarda araçlarını sergiledi. Araçları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları cep telefonlarına sarılıp otomobilleri fotoğrafladı.

“Türk lirası bizim için daha önemli”

Aracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi. Dolar ve Euro’nun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirasını da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.

“Trafiğe çıkmıyoruz”

Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, “Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik” dedi.

“Hemen telefonlara sarılıyorlar”

Otomobilini Euro ile kaplayan Mehmet Uçan da, araçları görünce çevredeki insanların hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarının da tepkili şekilde baktığını dile getirdi.

Yılbaşında aracını disko topuna çevirmişti

Gençlerden Mehmet Doğan, yılbaşı gecesi aynı otomobilini led ışıklarla süslemiş ve trafiğe çıkmıştı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan aracın sahibine, led ışık, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulanmıştı.

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