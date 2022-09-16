Doğa ve macera tutkunu 6 kişi, Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş’u anmak için 6 gün sürecek bir yolculuğa çıktı

Doğa ve macera tutkunu 6 kişi, Büyük Taarruz’un 100. yılı anısına ve Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş’u anmak için atlarıyla birlikte 6 gün boyunca yolculuğa çıktı. Yolculuk, Gazi Bekir Çavuş’un Ankara’daki mezarından alınan toprağın Nevşehir Ürgüp’teki baba evinin bahçesine bırakılmasıyla son bulacak.

Doğa ve macera tutkunu 6 kişi, atlı olarak Ankara’dan Kapadokya’ya Büyük Taarruz’un 100. yılı anısına ve Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş’u anmak için 6 gün sürecek bir yolculuğa çıktı. Macera severler geceleri kamp kurarak ve dinlenerek yollarına devam edecek. Yolculuk ise Gazi Bekir Çavuş’un Ankara’daki mezarından alınan toprağın Nevşehir Ürgüp’teki baba evinin bahçesine bırakılmasıyla son bulacak. Yolculuğa ilişkin bilgiler veren grubun lideri Savaş Baytok, “Büyük Taarruz’un 100. yılında altı arkadaş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi anma ve yine yolculuğumuzun ana amacı olan Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş’un 100. yılında memleketine gidiş hikayesini torunları olarak onun hikayesini yaşatmak için buradayız. Yaklaşık 6 gün sürecek, at üstünde, arazide kalmalı ve 22 Eylül’de Gazi Bekir Çavuş’un ölüm yıldönümünde tamamlanacak şekilde yolculuğa başlıyoruz. Umarım onların hissettiklerini biz de hissederiz. 6 kişi gideceğiz tamamı arazide olmak üzere ve yollarda kamp kurmak suretiyle gideceğiz. Bir de yer ekibimiz olacak bizi destekleyen 3 kişilik bir arkadaş grubu. Beraber 6 gece 7 gün gibi bir sürede tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Vardığımızda Gazi Bekir Çavuş’un baba evinin olduğu yerde tamamlayacağız. Burada mezarından almış olduğumuz toprağı da evin bahçesine serpeceğiz. Böylelikle onların 100 yıl önce yaşadıkları bizler de bugün hissetmiş olacağız” diye konuştu.

Macera severler 6 gün sürecek bu yolculuğu ise sosyal medya hesaplarından paylaşacak.