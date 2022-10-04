Doç. Dr. Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı

87 yaşında hayatını kaybeden İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı,(İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Doç. Dr. Nedim Urhan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Doç. Dr. Nedim Urhan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nedim Urhan’ın oğlu Osman Urhan ve damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli taziyeleri kabul etti. Urhan’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Nedim Urhan’ın oğlu Osman Urhan, "Kıymetli babam Nedim Ural hocamızın vefatı münasebetiyle ilgisini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sevenlerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.