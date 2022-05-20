banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Selçuk Tepeli canlı yayında bardağı devirip gitti...
Selçuk Tepeli canlı yayında bardağı devirip gitti...
Almanya Kupası sahibini buluyor
Almanya Kupası sahibini buluyor
Dünya şampiyonu Alleben’den
Dünya şampiyonu Alleben’den
Gözü kapalı ders yaptılar
Gözü kapalı ders yaptılar

Diyarbakır’da öğrencisini dövdüğü iddia edilen antrenör ve öğrenci konuştu

Diyarbakır’da antrenörü tarafından tokatlandığı iddia edilen sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan öğrencilerden Ahsen Sümbül olanları anlattı.

Haberde İnsan 20.05.2022, 20:48
Diyarbakır’da öğrencisini dövdüğü iddia edilen antrenör ve öğrenci konuştu

Diyarbakır’da antrenörü tarafından tokatlandığı iddia edilen sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan öğrencilerden Ahsen Sümbül olanları anlattı.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşandı. İddiaya göre, rakibine yenilen İrem Pala, antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Yaşanan olay üzerine antrenör Baytekin görevden alındı. Olaya ilişkin sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan sporculardan Ahsen Sümbül, olayın detaylarını anlattı.

“Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez”

Sporcu İrem Pala, maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, “Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Bana tokat atmasaydı şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaybettim, stresleydim. Antrenörüme, ‘hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim.’ Olayda hiçbir şiddet yok. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugünde yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi beni gerçekten çok üzdü” dedi.

“Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur”

İrem’in babası Murat Pala, hocayla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi. Hocayı 10 senedir tanıdıklarını kaydeden Pala, “Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur. Bu komploya karşı da bende davacıyım. Bu görüntüyü servis eden kişinin özellikle üstünde duracağım. Kızım reşit değil, alıp görüntülerini servis etmişler. Kızım bana olayı anlattı. ‘Ben o an şoktaydım. Orhan hoca bana bir tokat çekti’ dedi, ben istediğimle söyledim.’ Onun için Orhan hocayla bir sorunumuz yok” diye konuştu.

‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at’

Antrenör Orhan Baytekin ise, kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç girişi başlatıldığını ifade etti. İrem ve diğer sporcuları kızından hiçbir zaman ayrı tutmadığını belirten Baytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızım maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım maçın ortasında bana dönüp dedi ki, ‘Hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at.’ Dedim ki, kızım devam et. Sen iyisin. Daha sonra ensesinden tutum kendinde misin? dedim. ‘Evet’ dedi. Ama ben şoktayım. Hatta bana dedi ki, ‘Hocam Allah rızası için bana bir tokat at dedi.’ Bende tokat attım ama gülerek tokat attım. Arkamı dönüp gittim. Dışarı da kızımı öptüm. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler hepsi bekliyor. Biz medyaya çıkalım. Bugün valiliğe çıkmaya çalıştılar. İl Aile ve Sosyal Politikalara çıkmaya çalıştılar.”

“Bizler ailece görüşüyoruz”

Olayın çok farklı yerlere çarpıtıldığını söyleyen Baytekin, “Sporcum, Aile ve Sosyal Politikalar sporcusu değil. Benim özel yetiştirdiğim sporcum. Halk Eğitim Merkezi benim işime son verdi. Ayın 26’sında Muğla’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Beraberce biz bu başarıyı paylaşıyoruz. Beraberce çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlarla her zaman istişare içerisindeyiz. Onlar bizi ziyarete geliyor, idmanlarımızı izliyorlar. Bizler ailece görüşüyoruz. Ama bu kampanya benden önce kızlarımı etkiledi. Çocuklarımı etkiledi. Diyarbakır’ı şu anda etkiledi” şeklinde konuştu.

“O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış”

O anın çoğu kırpılarak paylaşılan bir video olduğunu değerlendiren sporculardan Ahsen Sümbül de, o görüntünün arkası ve önü olduğunu kaydetti. Sümbül, “İrem, o an maçın bitmesine son 10-15 saniye kala maçı kaybediyordu ve gerideydi. Onun stresinden kendine vurmaya başladı. Şuurunu kaybetmişti. Çünkü ben orada ısınıyordum. İrem’in dibindeydim ve ona taktik veriyordum. İrem şöyle yap diye. İrem beni bile duymuyordu. İrem İrem bağırıyordum. Duyması imkansızdı. Ona rağmen böyleydi. Hoca bir yerde İrem’i tutuyordu. İrem, ‘hocam bana bir tane vurun kendime geleyim.’ Ondan sonra hoca şöyle bir vuruyor. Ondan sonra da İrem’i şöyle çekip de öpüyor. O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış. Bilinçli olarak çekilen bir video. Kesinlikle karalamak için yapılan bir komplo. Ailelerimiz bilinçsiz insanlar değiller. Böyle bir şey olsaydı bizi göndermezdi” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Antalyaspor 38 61
6. Alanyaspor 37 61
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 38 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık