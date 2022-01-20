Diyarbakır’da kapalı yollar bir bir açılıyor, hastalara helikopterle yetişiliyor

Diyarbakır’da, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan bin 524 kilometre yol Diyarbakır Büyükşehir tarafından, 750 kilometre ise Karayolları ekipleri tarafından açıldı.

Diyarbakır’da, son 49 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken kent merkezi ve kırsalda birçok yol ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, AFAD’a gelen 296 ihbardan 207’si çözümlendiği, 89 ihbarın çözülmesi için çalışmalar devam edildiği bildirildi.

Yolda kalan vatandaşlara 300 kumanya dağıtılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yolu kapalı olan bölgelerdeki 35 hastaya ulaşarak hastaneye ulaşımlarını sağladığı bildirildi. 112 ve jandarma ekiplerince Lice’de kalp krizi geçiren bir şahsın ve Çermik’te 3 hastanın jandarma helikopteriyle Diyarbakır’daki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Bingöl-Diyarbakır arası karayolu açma çalışmalarına destek ve yolda mahsur kalan yaklaşık 200 araca iaşe yardımı yapılmak üzere ekip görevlendirildiği kaydedilirken, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde UMKE, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DEDAŞ, Emniyet ve Jandarma ekipleri, 601 araç, 2 bin 492 personelle karla mücadele, ulaşım ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

Diyarbakır-Bingöl, Ovabağ-Viranşehir, Çermik-Çüngüş, Ergani-Maden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice-Kulp arası yollar şu an itibariyle kapalı olduğu aktarılırken, Diyarbakır ve ilçelerinde yolu kapalı olan 222 köyün yolu açıldı. Yolu kapalı mahalle olan sayı ise 703 olduğu paylaşıldı. DEDAŞ, ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 316 köy ve mezraya enerji verildi, 157 köy ve mezrasına enerji verme çalışmaları ise devam ediyor.